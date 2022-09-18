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جواهر

شاهد.. فيديو مثير للجدل لنائبة بالكونغرس وهي تركل إحدى الناشطات

جواهر الشروق
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شاهد.. فيديو مثير للجدل لنائبة بالكونغرس وهي تركل إحدى الناشطات

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو لنائبة بالكونغرس وهي تركل إحدى الناشطات خلال نقاش حول حرية حمل السلاح.

وأثار الفيديو الذي نشرته النائبة عن الحزب الجمهوري الأميركي مارغوري تايلور غرين على حسابها في تويتر، غضب نشطاء في الولايات المتحدة، حسب وكالة سند.

وعلّقت غرين على الفيديو الذي حقق ملايين المشاهدات بالقول: “هؤلاء الجبناء الحمقى يريدون من الحكومة أن تسلب الأسلحة وحقوق الآباء في الدفاع عن أطفالهم في المدارس”.

وعلقت بتغريدة أخرى قائلة: “لقد استهللت شهر الاحتفاء بذوي الأصول اللاتينية بالحصول على ركلة من عضوة كونغرس، لطالما كنت فخورة بكوني أميركية من أصول مكسيكية”.

ويظهر الفيديو نشطاء ينتمون لما يسمى حركة “أصوات الغد” أثناء توجيههم انتقادات للنائبة المؤيدة لحمل السلاح، لترد عليهم غرين “أنتم جبناء”.

وتوجهت لأحد النشطاء بالقول: “اذهب للعيش في دولة أخرى حيث ينتزعون الأسلحة”، قبل أن تركل ناشطة تدعى ماريانا بيكورا من الخلف.

وعبّر عدد كبير من النشطاء على منصات التواصل عن استيائهم من فعلة النائبة، حيث قالت الكاتبة الأمريكية تارا دبلن: “غرين اعتدت جسديا على شابة بركلها بينما كانت تسير خلفها، آمل أن يتم توجيه اتهامات ضدها على الفور”.

من جهتها، علّقت الناشطة ليندي لي -عبر حسابها على تويتر- قائلة: “العنف والإرهاب العشوائي هما السمات المميزة للحزب الجمهوري، واليوم تؤوي أميركا داخل حدودها إرهابيين محليين يقتلون ويشوهون الآخرين”.

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