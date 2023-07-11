شباب بلوزداد يبدأ مفاوضاته لضم قندوسي

كشف مصدر داخل نادي شباب بلوزداد عن وجود مفاوضات مع إدارة النادي والأهلي خلال الفترة الحالية، من أجل التعاقد مع أحمد قندوسي لاعب الوسط،وكان قد تعاقد الأهلي مع قندوسي، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يمتد لـ 4 سنوات ونصف.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن إدارة شباب بلوزداد تسعى لضم أحمد قندوسي، خاصة في ظل تجديد الدماء بالفريق للموسم الجديد، بعد التتويج بلقب الدوري الجزائري في الموسم الحالي.وتابع المصدر، أن مهدي رابحي رئيس شباب بلوزداد، بدأ بالفعل الحديث مع مسئولي القلعة الحمراء للتعاقد مع قندوسي على سبيل الإعارة، خاصة وأن النادي غير قادر على شرائه من الأهلي حاليا.وأضاف المصدر، أن رئيس فريق شباب بلوزداد الجزائري يستهدف تحقيق بطولة الدوري الجزائري في الموسم المقبل مرة أخرى، والمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المصدر في تصريحاته لـ القاهرة 24، أن المفاوضات الأولية بين الطرفين جاءت إيجابية للنادي الجزائري، وأن مسئولي الأحمر لا يمانعون في خروج اللاعب من النادي في الموسم المقبل، ولكن سيكون القرار النهائي للمدرب السويسري مارسيل كولر.