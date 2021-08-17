شباب بلوزداد يجدد عقد ثابتي

ميركاتو

أعلن شباب بلوزداد متصدر دوري المحترفين الجزائري، تجديد عقد لاعب خط الوسط العربي ثابتي، لموسم إضافي حتى 2022.

وكان يفترض أن ينتهي عقد ثابتي البالغ من العمر 28 عاما، في 31 أوت الجاري.من جهة أخرى، نجح شباب بلوزداد في ضم الجزائري صبري شرايطية، الظهير الأيسر السابق للنادي الصفاقسي التونسي، وأحمد آيت عبد السلام، المدافع الأوسط لنادي شبيبة القبائل.

سعادي إسماعيل في الساورة

أمضى لاعب وفاق سطيف، سعادي إسماعيل، عقدا مدته ثلاث سنوات مع شبيبة الساورة. وهو يلعب كمهاجم أيمن يملك إمكانيات كبيرة، وبإمكانه التألق في فريق يطمح إلى لعب الأدوار الأولى وطنيا وأفريقيا، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للشبيبة، إضافة إلى عودة اسامة بلطرش بعد موسمين في وداد تلمسان، وآخر في رائد القبة حيث وقع عقدا لموسمين.

ميلود ربيعي باق في المولودية

جدد لاعب المولودية، ميلود ربيعي، عقده مع مولودية الجزائر، الذي يمتد لثلاث سنوات، وهو الذي كان على وشك مغادرة الفريق، خاصة بعد تلقيه اتصالات من بعض الأندية، حيث فضل البقاء في العميد على خوض تجربة أخرى.

قريشي يخلف عنتر يحي

عينت إدارة اتحاد العاصمة توفيق قريشي مديرا رياضيا، خلفا لعنتر يحيى، الذي أجبر على الاستقالة، وقد بدأ قريشي اتصالاته مع اللاعبين لجلبهم للفريق، واستقر على تعيين دونيس لافان مدربا للفريق بعقد مدته سنتان. علما أن لافان كان قد استقبل من طرف شركة سوناطراك وإدارة مولودية الجزائر التي اقترحت عليه عقدا طويلا لكنه رفض وفضل الاتحاد، وجلب معه عددا من لاعبي الشبيبة على غرار بن بوط، وسوياد، وبن شريفة في الأيام المقبلة.

بلحوسيني نعيجي ولعمارة جديد الإفريقي

كشفت وسائل إعلام تونسية أن اللاعب إيهاب بلحوسيني انضم إلى أحد الأندية المحلية. موقع ” فوت 24″ المتخصص، أكد أن اللاعب السابق لفرق اتحاد بلعباس، الوكرة، أم صلال القطريان وقع عقدا احترافيا مع النادي الإفريقي في صفقة انتقال حر. وفي نفس السياق، فتحت إدارة الإفريقي قنوات الاتصال مع لاعب بارادو، الذي لعب على شكل إعارة في اتحاد العاصمة، زكرياء نعيجي لانتدابه كما ينتظر انضمام الظهير الأيسر للمولودية نبيل عمارة للتعاقد معه.