شباب بلوزداد يستعيد نغمة الانتصارات

استعاد شباب بلوزداد مساء الإثنين نغمة الانتصارات، بعد الفشل في إحراز كأس الجمهورية الخميس الماضي.

وفاز الشباب بِنتيجة (3-1) على الضيف اتحاد خنشلة، في مباراة متأخّرة عن الجولة الـ 18 لِبطولة القسم الوطني الأوّل “موبيليس”، احتضن أطوارها ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، وأشرف على إدارتها حكم الساحة مصطفى غربال، رفقة زميله رضوان علو في تقنية الفيديو.

وسجّل أهداف شباب بلوزداد كلّ من: عبد الرحمان مزيان في الدقيقة الـ 24، ورؤوف بن غيث من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 35، وسليم بوخنشوش في الدقيقة الـ 49. بينما أمضى هدف اتحاد خنشلة اللاعب الكاميروني فرانك إيتوغا في الدقيقة الـ 42.

وافتتح مزيان عدّاد التهديف في البطولة الوطنية، بينما رفع بن غيث غلّته إلى 8 أهداف، مقابل هدفَين لِبوخنشوش، وستّة أهداف لِإيتوغا.

وطرد الحكم لاعب الشباب بوخنشوش في الدقيقة الـ 71، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

وبات شباب بلوزداد يملك 41 نقطة في الرتبة السادسة، بينما يشغل اتحاد خنشلة المركز العاشر بِرصيد 34 نقطة.

ولا تزال تنقص شباب بلوزداد أربع مقابلات متأخّرة، نظير مواجهة واحدة لِاتحاد خنشلة، الذي مُني بِثاني هزيمة له تواليا.