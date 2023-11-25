شباب بلوزداد يستهل مشواره بفوز عريض على يونغ آفريكانز  

الجولة الأولى لرابطة أبطال إفريقيا (المجموعة الرابعة)

تغلب نادي شباب بلوزداد على ضيفه يونغ آفريكانز التنزاني بثلاثية نظيفة (3-0)، سهرة الجمعة، بملعب 5 جويلية الأولمبي ، لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وافتتح الشباب بوابة التهديف مبكرا عن طريق متوسط الميدان عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة الـ10، قبل أن يضيف الجناح الأيمن عبد الرحمان مزيان الهدف الثاني لأصحاب

الضيافة قبل نهاية الشوط الأول (د 2+45). وفي الشوط الثاني أضاف المهاجم الغامبي لامين جالو الهدف الثالث (د 4+90).

وعلى ضوء هذه النتيجة، يحتل فريق أبناء “لعقيبة” المرتبة الأولى بمجموع ثلاث نقاط متبوعا بفريق يونغ آفريكانز دون رصيد.

وبهذا الانتصار المهم على الفريق التنزاني، نجح ممثل الجزائر الوحيد في رابطة الأبطال فريق شباب بلوزداد، في تحقيق انطلاقة موفقة في أول اختبار صعب ضمن المغامرة الإفريقية.

وكان الشباب البلوزدادي قد تجاوز نادي بو رانجرز السيراليوني بنجاح خلال الدور التمهيدي الثاني (3-1 ذهاب / 3-1 اياب)، ليصعد لدور المجموعات للموسم الرابع على التوالي.

يذكر أن صاحبي المركزين الأولين عن كل مجموعة يتأهلان إلى الدور ربع النهائي.

وامبا: حققنا بداية مثالية وهذا هو الأهم

عبّر مهاجم شباب بلوزداد، ليونيل وامبا عن سعادته الكبيرة، بالفوز المحقق أمام يونغ أفريكانز التنزاني ، معتبرا بأن فريقه حقق انطلاقة مثالية، في دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وقال وامبا في تصريحات له عقب المواجهة “مباراتنا كانت مثالية أمام يونغ أفريكانز، بتسجيلنا لثلاثية وحفاظنا على نظافة الشباك”.

كما أضاف: “حققنا الأهم من خلال حصدنا للنقاط الثلاث داخل ديارنا، ومن الجيد تسجيل مثل هذه الانطلاقة الموفقة”.

بوصوف: الثلاثية رائعة وهدفنا تحقيق الفوز خارج ميداننا

أبدى لاعب شباب بلوزداد اسحاق بوصوف، سعادته الكبيرة بالفوز على يونغ أفريكانز، في أول خرجة لهم ضمن دور مجموعات رابطة الأبطال.

وصرح بوصوف للصفحة الرسمية للشباب: “أشكر كل زملائي اللاعبين، وبالخصوص أنصار الفريق على دعمهم”.

كما أضاف: “بدأنا مشوارنا ضمن دور مجموعات رابطة الأبطال، بفوز داخل الديار، وأتمنى أن نواصل على هذا النسق، كما نأمل في تحقيق فوز آخر خارج الديار”.