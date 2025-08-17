شبيبة القبائل تعرض على الترجّي مقايضة بوعالية ببلايلي

تصرّفه في لقاء الاتحاد المنستيري يفتح له باب الرحيل

عرضت إدارة شبيبة القبائل على نظيرتها من الترجي التونسي الحصول على خدمات الدولي الجزائري يوسف بلايلي، مقابل تسريح مهاجمها كوسيلة بوعالية، الذي بات قريبًا من الانضمام إلى النادي التونسي في الفترة الحالية، وذلك بحسب ما صرّح به اللاّعب عقب عودته مع الفريق من التربص السنوي الذي خاضه في تركيا، وذلك بحسب ما كشفت عنه بعض المصادر المقرّبة من بيت النادي.

وبات بوعالية على وشك الرحيل عن الشبيبة في الفترة الحالية للانضمام إلى الترجي، غير أنّ مصادر “الشروق” تؤكد أنّ الإدارة ترفض رحيل اللاّعب الذي يبقى مرتبطًا والشبيبة إلى غاية صائفة 2026، الأمر الذي جعلها تعرض على نظيرتها من الترجي مقايضة بلايلي ببوعالية، علما أنّ مسؤولي الترجي كانوا قد أكدوا نيتهم شراء عقد اللاّعب.

يحدثُ هذا في الوقت الذي فتح يوسف بلايلي على نفسه باب الرّحيل مبكّرا من فريقه الترجي التونسي، عقب التصرفات الغير مسؤولة التي بدرت منه عقب اتخاذ مدرّبه الكنزاري قرار تغييره في مواجهة الإتحاد المنستيري، لحساب الجولة الثانية من البطولة المحلية، منتفضا بذلك على قرار المدرب بتغييره في المرحلة الثانية من المباراة، حيث انتشرت مقاطع فيديو عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لبلايلي وهو يثور عقب مغادرته أرضية الميدان في الدقيقة 72، حيث ظهر بلايلي في حالة هيستيرية، خصوصا عقب مروره أمام مدربه الكنزاري دون مصافحته قبل أن يركل دكة الاحتياط وبعدها قارورة الماء، فضلا عن عدم مصافحة أي من رفاقه الجالسين على كرسي البدلاء، الأمر الذي جعله محلّ انتقاد من قبل كلّ محبّي الترجّي بسبب سلوكه الغير مبرّر، حيث أجمعت كل تعليقات الأنصار على “الفايسبوك” ضرورة امتثاله لخيارات المدرب.