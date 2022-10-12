شخصيات دينية وسياسية في وداع الشيخ أبو عبد السلام

شيع إلى مثواه الأخير بالعاصمة في جو مهيب

ووري، ظهر الأربعاء، الثرى جثمان عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الشيخ جعفر أولفقي المعروف باسم “أبو عبد السلام”، بمقبرة سيدي نعمان ببولوغين في الجزائر العاصمة، في أجواء مهيبة، طبعها الحزن والأسى على محيا المشيعين الذين قدموا من مختلف الولايات، على فقدان علم من أعلام الجزائر.

وحضر مراسيم تشييع الجنازة، عميد جامع الجزائر محمد مأمون القاسمي الحسيني وعدد كبير من المشايخ والأئمة وإطارات الشؤون الدينية والأوقاف، إلى جانب رؤساء أحزاب وجمعيات ومئات المواطنين.

وقال عميد جامع الجزائر محمد مأمون القاسمي الحسيني، إن “الفقيد وقف حياته كلها خدمة لدين الله، ولرسالة العلم والتربية والتعليم وللدعوة إلى الله، وختم هذا العمر بخاتمة الشهداء، كان في هذه الرحلة العلمية رحلة الدعوة إلى الله، فهنيئا له ما قدم بين يديه، نحن نعزي أنفسنا.. نعزي أمتنا كلها.. نعزي رجال الدعوة ورجال المساجد وأهل العلم والتربية في وفاة هذا الرجل العظيم”.

من جهته وصف الشيخ رشيد بن عطا الله الشيخ أبو عبد السلام بأنه “أحد أعلام الجزائر”، و”قامة من قامات البلاد”، وأضاف “نشهد لهذا الشيخ والإمام بما كان عليه من دين وخلق وعلم وتقوى ونسأل الله عز وجل أن يحشره مع عباده الصالحين وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ونعزي أهله والأمة والشعب الجزائري والأمة الإسلامية جمعاء وعظم الله أجرنا في فقيدنا”.

إذاعة القرآن الكريم نعت الفقيد وقالت “وداعا شيخنا الفاضل سنشتاق لطلتك البهية في الأستوديو.. لهدوئك الذي يداوينا.. لابتسامتك المشرقة التي تبعث الأمل فينا.. سنشتاق لمقامك الشريف بيننا نحن أبناؤك.. سنشتاق لعطرك الذي يبقى في كرسيك طيلة اليوم.. ودعا عالمنا الجليل.. رحمك الله وأسكنك الفردوس الأعلى”.

يذكر أن الفقيد من مواليد 2 ديسمبر 1946 بقرية توريرث بدائرة أقبو (ولاية بجاية)، حيث حفظ القرآن في مسجد قريته، ثم تدرج ليتحصل على شهادة الليسانس في اللغة العربية وآدابها ليتابع بعدها دراسات ما بعد التدرج.

وقد تقلد المرحوم عدة مناصب بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف من بينها مدير الإرشاد والشعائر، مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني ومدير التكوين وتحسين المستوى، وساهم في تكوين إطارات التربية والتدريس الجامعي، بالإضافة إلى إلقاء العديد من المحاضرات في دور الشباب ومعاهد التكوين وفي التظاهرات العلمية مع المجلس الإسلامي الأعلى وكذا الأسبوع الوطني للقرآن الكريم.

كما عرف الفقيد أبو عبد السلام بمشاركاته المتميزة في حصص تلفزيونية وإذاعية أشهرها حصة “فتاوى على المباشر” بإذاعة القرآن الكريم وحصة “فتاوى على الهواء” عبر التلفزيون الجزائري، علاوة على مساهمته القيمة في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأمازيغية.