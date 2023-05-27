شراكة جزائرية-إيطالية ضخمة بقطاع الدفاع في طريقها للتجسيد

وفد عسكري ومدني رفيع زار موقع تركيب الحوامات بسطيف

زار وفد عسكري ومدني إيطالي رفيع المستوى ضم الأمين العام لوزارة الدفاع ومسؤولين بشركة ليوناردو للصناعات الحربية، موقع عين أرنات بولاية سطيف الذي سيحتضن وحدة إنتاجية لتركيب الحوامات للعلامة الإيطالية الشهيرة بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني.

وأفاد بيان مشترك للأمانة العامة لوزارة الدفاع الإيطالية وشركة ليوناردو بأن الزيارة التي قادت الوفد إلى الجزائر وانتهت في 25 ماي الماضي، التقى خلالها الأمين العام لوزارة الدفاع والتسليح الوطني الجنرال لوتشيانو بورتولانو، بنظيره الجزائري اللواء محمد الصالح بن بيشة، وكان ضمن الوفد أيضا باسكوالي بارتولوميو، المدير التجاري لشركة ليوناردو للصناعات الحربية.

ولفت البيان إلى أن الوفد زار الموقع الصناعي لولاية سطيف، المشترك بين ليوناردو ووزارة الدفاع الجزائرية، موضحا أن هذه الزيارة أتاحت الفرصة لإعطاء دفعة إضافية للانتهاء من جميع الشروط اللازمة لتشغيل المشروع المشترك بشكل ملموس والانتقال إلى المرحلة الصناعية لتجميع طائرات الهليكوبتر بولاية سطيف.

وذكر البيان أنه تم على وجه الخصوص الاتفاق على خطوات استعجالية لتسريع آجال التوقيع على الاتفاقات الإضافية وتجهيز أول طلبية من 7 مروحيات AW139 (أوغوستا واستلاند) من إجمالي 70 (منها 53 للسوق الجزائرية)، مشيرا إلى أن الطرف الجزائري أكد تقدم المفاوضات وأن وزارة الدفاع الجزائرية خصصت فعليا الموارد المالية لضمان الاستدامة الصناعية في السنوات المقبلة.

وكان بيان لوزارة الدفاع الوطني، صدر الخميس، قد أشار إلى أن اللواء محمد الصالح بن بيشة الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني قد استقبل الفريق لوتشيانو بورتولانو الأمين العام والمدير الوطني للتسليح بوزارة الدفاع الإيطالية، الذي يزور الجزائر على رأس وفد عسكري ومدني رفيع المستوى.

ولفت البيان حينها إلى أن الطرفين أجريا محادثات ثنائية بالمناسبة، بحضور مدير الصناعات العسكرية، ومدير العلاقات الخارجية والتعاون لوزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد الزائر، وتناولت مجالات الاهتمام المشترك بين البلدين، قبل أن يتبادل الجانبان الهدايا الرمزية.

وتشهد الشراكات الجزائرية الإيطالية نسقا متصاعدا منذ فترة، في ظل علاقات سياسية ودبلوماسية بلغت مستويات غير مسبوقة بين البلدين، تجسدت في مصنع فيات للسيارات بوهران وارتفاع تاريخي في حجم المبادلات التجارية بين الطرفين، فاقت 20 مليار دولار العام الماضي.