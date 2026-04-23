شراكة جزائرية تشادية تتجه نحو بعد استراتيجي متعدد المجالات

ترأس رئيس جمهورية تشاد، محمد إدريس ديبي إتنو، الخميس، جلسة عمل جمعت متعاملين اقتصاديين جزائريين ونظراءهم من تشاد، في خطوة تعكس توجّه البلدين نحو تعزيز شراكة استراتيجية شاملة تدعم التنمية والتكامل الإفريقي.

وفي هذا الشأن، أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عبد القادر سوفي، خلال نزوله ضيفًا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن العلاقات بين الجزائر وتشاد شهدت تحولًا نوعيًا في السنوات الأخيرة، منتقلة من التعاون الدبلوماسي التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الاقتصاد والتجارة والطاقة والاستثمار، إلى جانب تنسيق سياسي متزايد في القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح أن هذه الشراكة تستند إلى أسس من الثقة والتفاهم المشترك، ضمن مقاربة جزائرية قائمة على مبدأ “رابح-رابح”، تهدف إلى بناء تعاون متوازن بعيدًا عن منطق الاستغلال، مدعومة بمبادرات تمويلية وتنموية، من بينها تخصيص مليار دولار لدعم مشاريع في إفريقيا.

وفي الجانب الاقتصادي، أشار سوفي إلى أن إمكانيات التعاون كبيرة، خاصة في قطاع الطاقة، حيث تنتج تشاد نحو 140 ألف برميل نفط يوميًا، مع احتياطات تتجاوز 1.5 مليار برميل، ما يفتح المجال أمام الجزائر للمساهمة في تطوير قدرات التكرير ورفع القيمة المضافة، إلى جانب استغلال الثروات المعدنية مثل الذهب واليورانيوم والزنك.

كما تشمل مجالات التعاون تزويد السوق التشادية بالمنتجات الجزائرية في قطاعات الطاقة والصناعات الغذائية والدوائية، وإنجاز مشاريع البنية التحتية ومحطات الطاقة، مقابل تسهيل دخول المواد الأولية التشادية إلى السوق الجزائرية لدعم الإنتاج.

وفي إطار تعزيز الاندماج الإفريقي، أبرز سوفي دور الجزائر في ترقية الشراكات جنوب-جنوب، وهو ما انعكس خلال معرض التجارة البينية الإفريقية، حيث أشاد الرئيس التشادي بمساهمة الجزائر في تنشيط المبادلات التجارية داخل القارة، مع التأكيد على أهمية مشاريع استراتيجية مثل الطريق العابر للصحراء.

كما يُرتقب أن يشكل ميناء جن جن محورًا لوجستيًا مهمًا لربط الجزائر بعمقها الإفريقي، بما يتيح نقل السلع نحو عدة دول، ويساهم في دعم النشاط الصناعي، خاصة مع قربه من مركب بلارة للحديد والصلب، ما يعزز التحول الاقتصادي للمنطقة.