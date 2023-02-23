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اقتصاد

شراكة صناعية بين الجزائر والإمارات على المدى القريب

الشروق أونلاين
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شراكة صناعية بين الجزائر والإمارات على المدى القريب
ح.م
وزير الصناعة في الإمارات

بحث وزير الصناعة أحمد زغدار يوم الخميس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات سلطان الجابر، سبل تعزيز التعاون والشراكة في المجال الصناعي بين البلدين.

وحسب بيان للوزارة، فقد اتفق الطرفان على “التعجيل بتحديد مجالات الشراكة التي يمكن الشروع في تجسيدها على المدى القريب. وتكثيف اللقاءات بين المتعاملين الاقتصادين، لإبرام شراكات تسمح برفع حجم التبادل بين الجزائر والإمارات”.

وأشار الوزير زغدار في هذا السياق إلى “الحركية التي يشهدها الاقتصاد الجزائري، لاسيما فيما يتعلق بالاستثمار”. ليجدّد الوزير الإماراتي بدوره، “استعداد بلاده لإعطاء الدفع المناسب للتعاون بين البلدين”.

ويقوم وزير الصناعة بزيارة عمل إلى أبوظبي، أين سيترأس رفقة وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله المري، أشغال الدورة الـ15 للّجنة المشتركة الجزائرية-الإماراتية يوم الجمعة.

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