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شراكة مع كوريا الجنوبية لرقمنة قطاع الصحة في الجزائر

الشروق أونلاين
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شراكة مع كوريا الجنوبية لرقمنة قطاع الصحة في الجزائر
أرشيف
مستشفى في كوريا الجنوبية

استقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي مساء الإثنين، سفير كوريا الجنوبية بالجزائر يو كي-جون، حسب ما ذكره بيان للوزارة.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء “واقع التعاون بين الجزائر و كوريا الجنوبية في القطاع الصحي. كما تطرقا إلى فرص الشراكة المتاحة، وضرورة ترقيتها و دعمها”.

وأكد السفير الكوري “حرص بلاده على رفع مستوى علاقات الشراكة والتعاون الثنائي بما يخدم مصلحة البلدين”. باعتبار الجزائر “شريكا استراتيجيا لبلاده في إفريقيا”.

من جهته، أعرب وزير الصحة عن “استعداد السلطات الجزائرية لدعم هذه الشراكة في شتى مجالات القطاع. على غرار التكوين والوقاية والرقمنة التي تعدّ كوريا الجنوبية من الدول الرائدة فيها”.

واتفق الجانبان في ختام لقائهما، على “تعيين فريق عمل مشترك لتحضير وإعداد مذكرة تفاهم، سيتم إمضاؤها في أقرب وقت”، يضيف البيان.

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