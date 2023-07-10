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شرب الماء خلال فصل الصيف

الشروق أونلاين
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شرب الماء خلال فصل الصيف

خلال فصل الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة يلعب شرب الماء دورا مهما في الحفاظ على الصحة.. من خلال الإنفوجرافيك التالي نقدم لكم نصائح

وخطوات حتى لا يتم نسيان شرب الماء كما نلفت النظر إلى حالات تستوجب شرب كمية أكبر..

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