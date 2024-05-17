شركات آسيوية عملاقة تسعى للاستثمار في الجزائر

لاسيما في صناعة الحديد والصلب والمعادن والألمنيوم... ركاش:

كشف عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أن العديد من الشركات الآسيوية “العملاقة” تبحث إقامة مشاريع استثمارية لها بالجزائر، في عدة مجالات، معتبرا أن ذلك يعكس الإصلاحات العميقة التي يعرفها مناخ الاستثمار في البلاد.

جاء ذلك في كلمة له ألقاها، الخميس، خلال ندوة نظمتها مندوبية الاتحاد الأوروبي في الجزائر بالتعاون مع الوكالة، بعنوان: “استكشاف فرص الاستثمار الجديدة وتقصير سلاسل التوريد الأوروبية في الجزائر”، موضحا بالمناسبة بأن “العديد من الشركات العملاقة من آسيا تناقش نقل استثماراتها إلى الجزائر، لاسيما في مجالات صناعة الحديد والصلب والمعادن والألمنيوم، من بينها من يصل مبلغه الاستثماري المحتمل إلى 6 مليار دولار للمشروع واحد فقط”.

وتأتي هذه الشركات ضمن أكثر من 100 شركة أجنبية أبدت رغبتها في الاستثمار في الجزائر، منها 45 شركة تابعة لدول الاتحاد الأوروبي، وذلك في عدة نشاطات كنشاط الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، والطاقات المتجددة والاقتصاد التدويري، حيث يتم العمل مع أصحاب المشاريع المقترحة على دراسة الآليات الكفيلة بتجسيدها الفعلي.