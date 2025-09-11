شركات عالمية تبدي اهتمامًا بالشراكة مع سوناطراك

عقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، والوفد المرافق له سلسلة اجتماعات ثنائية مع مسؤولي كبرى الشركات العالمية على هامش فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض غازتك 2025، المنظم بمدينة ميلانو الإيطالية من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري.

وبحث حشيشي مع المدير التنفيذي للعمليات بشركة إيني الإيطالية، غويدو بروسكو، سبل تطوير وتوسيع الشراكة القائمة، في سياق المشاريع المشتركة بين الطرفين، لاسيما بعد مذكرة التفاهم التي وقعت في جويلية الماضي حول المحروقات والطاقات المتجددة، إلى جانب عقود تقاسم الإنتاج الخاصة برقعة رڨان ومحيط زمول الكبر.

وتعد شركة “إيني” الإيطالية (ENI) واحدة من أكبر شركات الطاقة في أوروبا والعالم، متخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز بأكثر من 85 دولة. تأسست بعد الحرب العالمية الثانية لتأمين احتياجات إيطاليا من الطاقة، وسرعان ما توسعت بفضل استثماراتها في الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية وليبيا وإيران. إلى جانب أنشطتها في المنصات البحرية، حققت الشركة اكتشافات بارزة في الغاز الطبيعي بشرق المتوسط، خاصة في مصر وقبرص.

كما التقى حشيشي بالرئيس المكلف بالاستكشاف والفرص الجديدة في إكسون موبيل الأميركية، جون أرديل، لمتابعة تقدم أعمال لجنة المفاوضات بشأن عقد محروقات مرتقب، وفق اتفاقية المبادئ الموقعة بين الشركتين في ماي 2024. وفي لقاء آخر، بحث مع وارين ميردوخ، المدير العام لشركة أوكسيدونتال بتروليوم بالجزائر، تقدم مجالات التعاون المحددة في اتفاقية المبادئ الموقعة في أكتوبر 2024.

وتُعتبر “إكسون موبيل” الأمريكية من أضخم شركات النفط والغاز في العالم، وتتخذ من مدينة إرفينغ بولاية تكساس مقرًا لها. تأسست سنة 1999 بعد اندماج «إكسون» و«موبيل»، وهما من كبرى الشركات المنبثقة عن «ستاندرد أويل» التي أسسها جون روكفلر. تتميز الشركة بانتشار علاماتها التجارية مثل «إسو» و«موبيل»، إضافة إلى أنشطتها في الصناعات الكيماوية. واحتلت «إكسون موبيل» مراتب متقدمة عالميًا من حيث الإيرادات والقيمة السوقية، حيث صنفتها «فوربس» ثالث أكبر شركة في العالم عام 2016، كما جاءت ضمن المراتب الأولى في قوائم «فورتشن 500» و«فورتشن 200».

وشهد برنامج الاجتماعات أيضًا لقاءً مع الرئيس المدير العام لشركة تكنيمونت الإيطالية، أليساندرو برنيني، حول مشاريع مشتركة أبرزها تطوير مكمن حاسي الرمل ومركب معالجة غاز البترول المصاحب بغرد الباغل، إضافة إلى اجتماع مع لورينزو سيمونيلي، الرئيس المدير العام لشركة بايكر هيوز الأميركية، لمتابعة المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز مكمن حاسي الرمل.

وتمثل شركة تكنيمونت الإيطالية، المنبثقة عن مجموعة Montedison، احد أبرز شركات الهندسة المتخصصة في مجالات الكيمياء والبتروكيمياء. تأسست كقسم هندسي داخل المجموعة في ستينيات القرن الماضي قبل أن تصبح كيانًا مستقلًا عام 1973. في عام 2005 انتقلت ملكيتها إلى مجموعة Maire Holding التي دمجتها مع «فيات إنجينيرينغ» لتشكيل مجموعة Maire Tecnimont SpA، المدرجة في بورصة ميلانو منذ 2008، والتي أصبحت لاعبًا رئيسيًا في مشاريع الهندسة الصناعية عالميًا.

كما التقى وفد سوناطراك بمسؤولي شركات أخرى، بينها أوتيس الإيطالية المتخصصة في الطاقات النظيفة، وجي جي سي وشيودا اليابانيتان، إضافة إلى سولار تورباينز الأميركية، حيث تمت مناقشة فرص الشراكة المستقبلية.

وفي سياق متصل، استقبل حشيشي وفدًا من وزارة الطاقة النرويجية، بحضور سفيرة النرويج لدى الجزائر تريزا لوكنت غزيل، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون مع الشركات النرويجية.

وتعكس هذه اللقاءات، وفق بيان سوناطراك، التزام المجمع بتعزيز شراكاته الدولية وفتح آفاق تعاون جديدة، بما يدعم استراتيجيته في مجالات المحروقات والانتقال الطاقي.