شركة إيطالية لإنجاز مركب بتروكيميائي في سكيكدة

بقيمة تفوق 1 مليار دولار

وقّعت سوناطراك يوم الخميس، على عقد مع شركة تيكنيمونت الإيطالية، لإنجاز مركب بتروكيميائي لإنتاج ألكيل البنزين الخطي “LAB” في سكيكدة.

وألكيل البنزين الخطي “LAB”، هي المادة الخام المستعملة في إنتاج مواد التنظيف والمنظفات الصناعية، حسب ما أوضحه بيان للمجمّع.

وسيبلغ الإنتاج السنوي لهذا المجمع البتروكيميائي 100 ألف طن من المادة. ما يغطي احتياجات السوق الوطنية من هذا المنتج الذي يتم استيراده حاليا.

وتبلغ مدة إنجاز المشروع 44 شهرًا، بتكلفة إجمالية تعادل 1.05 مليار دولار أمريكي، بحيث تكون 32 بالمئة منها بالدينار الجزائري.

وسيسمح إنجاز هذا المشروع بتثمين أفضل للكيروسين والبنزين المنتجين في مصفاة سكيكدة، من خلال تحويلهما إلى ألكيل البنزين الخطي.

وأبرمت سوناطراك اتفاقية مع البنك الوطني الجزائري لتمويل ما نسبته 65 بالمئة من قيمة عقد الهندسة والإمداد والبناء الخاص بمشروع تشييد المركّب.

وسيساهم هذا المركب الهام في تطوير نسيج صناعي في مجال مواد التنظيف، وفي خلق مناصب الشغل لصالح اليد العاملة الجزائرية، يضيف البيان.