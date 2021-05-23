شركة نفطال تفتح تزويد محركات الديزل بتقنية سيرغاز للمواطنين

حسب رئيس سلطة ضبط المحروقات

أعلن رئيس سلطة ضبط المحروقات، نديل رشيد، الأحد، إن تزويد السيارات التي تسير بمحركات مازوت بتقنية الغاز أصبح متوفرا لدى شركة نفطال، ويمكن من اقتصاد ما نسبته 40 بالمائة من الاستهلاك .

وقال نديل خلال حصة “ضيف الصباح”، بالقناة الإذاعية الأولى، إن تزويد محركات السيارات بسيرغاز لم يعد مقتصرا على البنزين فقط.

وحسبه، فشركة نفطال طورت تقنية الوقود المزدوج والتي تعمل على مزج كل من السيرغاز و المازوت معا، وقد بدأت التجارب مع شركة بولونية عام 2018 على 3 سيارات وشاحنة تابعة للشركة وأثبتت نجاحها في اقتصاد استهلاك المازوت بنسبة 40بالمائة.

وأضاف إن التجربة تم تطبيقها أيضا على حافلات شرطة النقل الحضري “إيتوزا”، وأثببت فعاليتها، وهي الآن متاحة للمواطنين.

وحسب نديل فإن دعم الدولة المتعلق بالتكفل بنسبة 50 بالمائة من كلفة تقنية سيرغاز لمحركات البنزين، سيطبق أيضا على محركات الديزل مع وجود فارق في التكلفة بزيارة قرابة 15 ألف دينار.

وجدد نديل التأكيد على أن سحب البزين الممتاز من التداول سيكون شهر جويلية 2021 بعدما كان مقررا في أكتوبر.

وأعلنت وزارة الطاقة، شهر سبتمبر 2020، عن التوقف، ابتداء من سنة 2021، من تسويق البنزين الممتاز بالرصاص على مستوى محطات الخدمات، مشيرة أن هذا الوقود “يضر بالبيئة”.

وفي وقت سابق قال رشيد نديل، لـ “الشروق” إنه سيتم التخلي نهائيا عن البنزين الممتاز الذي يحتوي على رصاص مسرطن وملوث، اعتبارا من مطلع السنة المقبلة، بينما سيتم سحب البنزين العادي نهاية العام 2021.

وتابع أنه من الأسباب الرئيسية لسحب البنزين الممتاز من المحطات كونه يعتبر مصدرا للتلوث وأيضا يسبب أمراضا سرطانية، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية استغنت عن هذا النوع من الوقود في سنة 2000، وحتى استيراده صار غير ممكن بالنظر لعدم وجود إنتاج لهذه المادة في أوروبا.