وقّع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مرسوما تنفيذيا يتضمّن تعديل شروط تنظيم مدارس تعليم السياقة ومراقبتها.

وينصّ المرسوم المؤرخ في 5 مارس 2023، والصادر في العدد 15 من الجريدة الرسمية، على شروط جديدة لاعتماد مدارس تعليم السياقة.

وتتمثل هذه الشروط الجديدة في حيازة طالب الاعتماد على:

شهادة التعليم العالي مع خبرة مدتها سنة واحدة على الأقل كممرّن بمدرسة لتعليم السياقة،

أو خبرة مدتها 3 سنوات على الأقل، بصفة ممرّن بمدرسة لتعليم السياقة.

كما يشترط أن يرفق ملف طلب اعتماد مدرسة تعليم السياقة، بشهادة الانتساب إلى الضمان الاجتماعي، أو شهادة المسار المهني لطالب الاعتماد كشخص طبيعي.

ويسري اعتماد مدرسة تعليم السياقة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة التقدّم بطلب تجديد الاعتماد بعد نهاية المدة المذكورة، في غضون 3 أشهر، سيبقى الاعتماد ساريا بشكل مؤقت، إلى غاية البتّ في الطلب من طرف الوالي.