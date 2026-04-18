شروع الأحزاب نهاية الشهر في غربلة ملفات المترشحين للتشريعيات!

سلطة الانتخابات ترد على الملاحظات وتؤكد انتظام سحب الاستمارات:

انطلقت الأحزاب السياسية المعنية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية المقبل في استقبال ملفات الترشح على المستوى الولائي، في خطوة تمهيدية تسبق الانطلاق الرسمي لعملية غربلة الملفات نهاية الشهر الجاري، وذلك تحضيرا لإعداد القوائم النهائية التي ستخوض غمار هذه الاستحقاقات.

وفي هذا السياق، قام حزب جبهة التحرير الوطني بتنصيب قائمة المشرفين على دراسة ملفات الترشح على المستوى الولائي، في إجراء يعتمد لأول مرة، حيث تضم هذه اللجنة أعضاء من اللجنة المركزية ووزراء سابقين، بهدف التصدي لما وصف من قبلهم بالممارسات التي سجلت خلال استحقاقات سابقة، والتي كانت ترمي إلى إقصاء بعض المترشحين ومنع وصول ملفاتهم إلى المستوى المركزي لدراستها من قبل لجنة الترشيحات.

ومن المرتقب أن تنطلق عملية دراسة الملفات على المستوى المحلي بالنسبة للأفلان في الفترة الممتدة ما بين 21 و23 من الشهر الجاري، على أن تحال الملفات المقبولة لاحقا إلى المستوى المركزي، حيث ستباشر اللجنة المختصة عملية التدقيق النهائي وغربلة الملفات تمهيدا لإعداد القوائم النهائية للحزب، وفي هذا الإطار، كشف قيادي في الحزب في تصريح لـ”الشروق” أن الأفلان سيشارك في الانتخابات عبر جميع ولايات الوطن، خلافا للاستحقاقات السابقة، في وقت لا تزال فيه هياكل الحزب تستقبل عشرات طلبات الترشح.

بالمقابل، أكد نائب رئيس الهيئة الانتخابية بحركة البناء الوطني، عبد الوهاب قلعي، في تصريح لـ”الشروق” أن عملية جمع التوقيعات لاتزال متواصلة في الولايات التي لم يحقق فيها الحزب نسبة أربعة بالمائة، مشيرا إلى أن دراسة الملفات ستنطلق نهاية الشهر الجاري على مستوى الحزب، مضيفا أن هذه العملية ستنتهي بتزكية القوائم من قبل رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة.

وأوضح المتحدث أن مسار دراسة ملفات الترشح يمر عبر ثلاث مراحل أساسية، تبدأ على المستوى البلدي، ثم الولائي، وصولا إلى المرحلة النهائية، مع فتح باب الطعون أمام المترشحين، في إطار مسعى يرمي حسبه إلى تعزيز الشفافية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الترشح.

ونفس الشيء بالنسبة للتشكيلات السياسية الأخرى الراغبة في خوض غمار هذه الانتخابات، حيث لاتزال حركة مجتمع السلم مستمرة في عملية استقبال ملفات الترشح على المستوى الولائي ونفس الأمر بالنسبة لعملية جمع التوقيعات في الولايات المعنية بهذا الإجراء .

يأتي هذا في وقت أكدت فيه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الجمعة، أن عملية سحب استمارات التوقيع الفردي الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة في 2 جويلية 2026، تسير بصفة عادية عبر مختلف ولايات الوطن، داعية في الوقت ذاته جميع المتدخلين في العملية الانتخابية إلى السهر على ضمان حسن سيرها ميدانيا، مع تدارك النقائص المسجلة.

وأوضح بيان الهيئة أن هذه التوضيحات تأتي ردا على الانشغالات التي عبرت عنها بعض الأحزاب السياسية الراغبة في تشكيل قوائم مترشحين، حيث شددت على أن عملية سحب الاستمارات تتم بانتظام عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، وتشمل كافة ولايات الوطن، بما فيها الولايات المستحدثة، وذلك من خلال مقرات المنسقين الولائيين.

وفي ما يتعلق بعملية التصديق على التوقيعات، أشارت الهيئة إلى أن الإطار القانوني المعمول به يتيح للناخبين المصادقة على استمارات الترشح لدى عدة جهات مخولة، من بينها الأمناء العامون للبلديات، وضباط الحالة المدنية، إلى جانب الموثقين والمحضرين القضائيين والمترجمين المعتمدين، فضلا عن المسؤولين على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.