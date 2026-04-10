شغب واستقالة.. قطار الحراش يدخل نفقا مظلما

يلعب اتحاد الحراش بِالنّار عند نهاية موسم بطولة القسم الثاني، مثلما حدث في مواجهة الضيف فريق جمعية وهران، الجمعة.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الـ 26، من عمر بطولة القسم الثاني فوج “وسط- غرب”. وانتهت بِخسارة اتحاد الحراش بِنتيجة (1-2).

وتوقّفت المباراة لِنحو 30 دقيقة بِسبب أعمال شغب، وتخريب أنصار اتحاد الحراش لِكراسي مدرجات ملعب “مولود زروقي” بالكاليتوس.

كما طرد حكم الساحة علاء بواب مهاجم الاتحاد محمد إسلام بلحاج في الدقيقة الـ 85، وحينها كان فريقه متخلّفا في النتيجة بـ (1-2).

وبدا بعض لاعبي الاتحاد يخوضون المباراة بنوع من الاستهتار، ذلك أن الهدف الثاني للجمعية جاء بعد هدية من مدافع فريق “الكواسر”.

هذا وبعد نهاية المباراة، أعلن رئيس نادي اتحاد الحراش سليم رباح عن استقالته. ويُجهل إن كانت قرارا مؤقّتا لِامتصاص الغضب، أو رحيل بِصفة لا رجعة فيها. علما أنه حديث العهد بِالمنصب، حيث استلمه في أواخر فيفري الماضي فقط.

وقبل 4 جولات عن انتهاء بطولة القسم الثاني، يملك اتحاد الحراش وجمعية وهران 52 نقطة لِكليهما، مبتعدَين عن رائد القبة صاحب الرتبة الرابعة بِفارق 3 نقاط.

ويخوض ثاني وثالث الترتيب بطولة مصغّرة لاحقا مع نظيرَيهما في فوج “وسط- شرق”، لِنيل البطاقة الثالثة والأخيرة المؤهّلة إلى القسم الأول.

وكانت الجولة الماضية ضد شهدت إيقاف حارس اتحاد الحراش فوزي شاوشي لِمدّة 3 لقاءات نافذة، بعد طرده في مواجهة أمل الأربعاء، وعقب اعتدائه على لاعب من الفريق المنافس. أما المدرب الجديد للاتحاد اليامين بوغرارة الذي خاض، الجمعة، أوّل امتحان، فقد انطلق متعثّرا.