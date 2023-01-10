شهادة مُطابقة من سونلغاز ضروريّة بكل منزل

رئيس جمعية حماية المستهلك

قال رئيس جمعية “حمايتك” لحماية وإرشاد المستهلك، محمد عيساوي لـ “الشروق”، بأن جمعيتهم ومنذ دخول فصل الشتاء، رافقت مؤسسة سونلغاز، في عقد لقاءات جهوية تحسيسية وبحضور وزير الطاقة والمناجم، للتحذير من مخاطر سوء استعمال الغاز من طرف المواطنين، مشيرا إلى أن الحملات التحسيسيّة امتدت عبر كامل التراب الوطني.

وكشف المُتحدث عن العوامل الرئيسية التي تتسبب دوريا في اختناقات الغاز، حسب ما كشفته الإحصائيات، ومن أهمها عدم استعانة رب الأسرة بخبير أو رصّاص معتمد، عند القيام بتعديلات على مستوى شبكة الغاز بمنزله، ولا حتى إعلام مؤسسة سونلغاز، إضافة إلى انعدام الصيانة الدورية “إذ المفروض، أن يعيد المواطن مراقبة توصيلات الغاز كل سنة” على حدّ قوله. وفي هذه النقطة، قدمت منظمة “حمايتك” مقترحا حول تقديم مؤسسة سونلغاز ودوريا، شهادة مطابقة حول سلامة توصيلات الغاز في المنازل، لتجنب قيام المواطنين بإصلاحات عشوائية.

فتحات التهوية ضروريّة جدا بالمنازل

واقترحت المنظمة، ما يسمى بالمراقبة الطوعية، وهي الاتصال على الرقم القصير 3003 التابع لسونلغاز، طلبا للمراقبة المجانية لتوصيلات الغاز بالبيوت، وعند الشك في وجود تسرّبات.

وقال “قمنا بجولة في مركز تلقي المكالمات لمؤسسة سونلغاز، ووجدنا موظفين يعملون على مدار 24 ساعة، وطلبنا جعل مكالمات المواطنين حول تسرّبات الغاز، ذات أولوية واستعجال”.

ومن جهة أخرى، يؤكد عيساوي، وجود مدافئ وسخانات مياه مقلدة في الأسواق، وغير مطابقة لمعايير السلامة، ما جعلهم يقترحون وضع دفتر شروط، لبيع مدفآت آمنة تحتوي نظام أمان، مهمته تنبيه الأسرة، بمجرد حدوث تسرب للغاز، مع قطعه أوتوماتيكيا للغاز. وشدّد على ضرورة جعل جهاز كاشف التسرّب، إجباريا عند كل عملية بيع للمدفآت وسخانات المياه.

وتأسف محدثنا، لعدم وجود كاشف غاز معتمد من طرف وزارة التجارة “لأن المتواجد حاليا في السوق، بعضها مقلّد، ويعتبر خطرا أكثر منه جهاز أمان”.

وحمّل رئيس جمعية “حمايتك” المواطنين المسؤولية الكبرى، في تسجيل وفيات للغاز، لتجاهل غالبيتهم سلوكا بسيطا جدا، لكنه في غاية الأهمية، وهو توفير فتحات تهوية بالمنازل أو فتح النوافذ ليلا، للسماح بدخول الهواء الذي ينقد حياتهم في حال حدث تسرّب غاز أثناء نومهم.