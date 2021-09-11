شوبير يكشف عن مفاجأة بخصوص التحاق بن غيث بالزمالك

بعد فسخ عقده مع الترجي التونسي من طرف واحد

كشف الحارس الدولي السابق لمنتخب مصر، أحمد شوبير، عن موقف نادي الزمالك المصري في التعاقد مع متوسط ميدان المنتخب الوطني عبد الرؤوف بن غيث، بعد فسخ عقده مع الترجي التونسي من طرف واحد.

وكان بن غيث قد أعلن عن رحيله من النادي التونسي، فاسخا عقده بطريقة أحادية، بحجة عدم حصوله على بعض المستحقات العالقة، ما جعله بدخل دائرة اهتمامات العديد من الأندية.

وتحدثت عديد التقارير الإعلامية عن اقتراب بن غيث من التوقيع في نادي الزمالك المصري هذه الصائفة، غير أن “شوبير” فجر مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص إمكانية حدوث هذه الصفقة.

وقال شوبير في برنامج تلفزيوني، إن “الزمالك متحفظ بشأن التعاقد مع بن غيث، بسبب ردة فعل إدارة الترجي التونسي، التي قررت مقاضاة اللاعب واللجوء إلى الطرق القانونية لاستعادة حق النادي، الأمر الذي أثار حفيظة إدارة الزمالك التي ترفض الدخول في معترك قضائي في الوقت الراهن”.

وأشار شوبير، إلى أن هذا القرار ليس نهائي، فالزمالك لا يزال ضمن السباق لضم اللاعب من أجل خلافة التونسي فرجاني الساسي الذي غادر الفريق باتجاه نادي الدحيل القطري.