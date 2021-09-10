بسبب الأموال.. بن غيث يفسخ عقده ويثير أزمة في الترجي

مرشح لخلافة فرجاني الساسي في الزمالك المصري

قرر الدولي الجزائري، عبد الرؤوف بن غيث، لاعب وسط الترجي التونسي، التعاقد مع الترجي بصفة آحادية، ما أثار غضب النادي التونسي وقرّر التحرك ضد اللاعب ومقاضاته، من خلال اللجوء إلى الجهات المختصة للدفاع عن حقوق النادي ضد اللاعب وضد أي فريق يتبين أنه قام بتحريضه.

وكان بن غيث قد انتقل إلى الترجي التونسي في 2019 قادما من نادي باراداو، بعقد يمتد إلى غاية 2023.

وأصدر نادي الترجي التونسي بيانا، تعليقا على فسخ التعاقد مع اللاعب عبد الرؤوف بن غيث، وجاء في البيان أن اللاعب قام بإعلام إدارة النادي بفسخ عقده بصفة آحادية. وقد غادر الفريق يوم الاثنين الماضي، مضيفا أنه و”أمام الصبغة التعسفية وغير الشرعية لهذا القرار المفاجئ قررت إدارة النادي اللجوء إلى الهياكل المختصة للدفاع عن حقوق الجمعية “النادي” ضد اللاعب وضد كل فريق يتبين أنه قام بتحريضه على هذا الفعل”.

وألمح عبد الرؤوف بن غيث، أن السبب وراء قراره المنفرد بالرحيل عن نادى الترجي، هو عدم حصوله على مستحقاته المالية، من خلال منشور له على حسابه بـ”الإنستغرام”، وتتجه الأنظار حاليا نحو انتقاله إلى نادي الزمالك المصري لتعويض رحيل فرجاني ساسي خاصة أنه يلعب في نفس المركز.

وذكرت بعض وسائل الاعلام التونسية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرّر، منع الترجي من إبرام صفقات جديدة نظرا، لعدم سداد باقي قيمة صفقة انتقال المهاجم الغاني خالد عبد الباسط لاعب الفريق، والبالغة 5 آلاف يورو، وتعكف إدارة النادي حاليا على إنهاء الإجراءات الإدارية، لتحويل المبلغ المطلوب، رفع الإيقاف.