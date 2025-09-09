-- -- -- / -- -- --
قال إن تمثيل المنتخب الوطني حلم أي لاعب

شياخة فضل الانتقال إلى فايلي بولدكلوب من أجل كأس إفريقيا والمونديال

أكد الدولي الجزائري لكرة القدم، أمين شياخة، أن السبب الرئيس الذي دفعه الى مغادرة أف. سي كوبنهاغن نحو فايلي بولدكلوب الدنماركي على سبيل الإعارة، هو رغبته الكبيرة في التواجد ضمن تشكيلة المنتخب الوطني خلال نهائيات كاس أمم إفريقيا ومونديال 2026.

وقال شياخة في تصريحات صحفية نقلتها قناة “كامبو” الدنماركية: “في البداية، كان القرار الخاص بالانتقال إلى فايلي بولدكلوب على سبيل الإعارة هو اختياري الشخصي وبالمشاورة مع الاتحادية الجزائرية، كنت أشعر بأني بحاجة إلى اللعب بشكل منتظم، خاصة وأن هناك منافسات كبيرة في الأفق مثل كأس أمم إفريقيا في الشتاء وكأس العالم في الصيف وقد كنت بحاجة للظهور بشكل مميز في هذه الفترات المهمة”.وأضاف “فالمشاركة المنتظمة في المباريات باتت ضرورة لا غنى عنها لضمان استدعاءه إلى صفوف المنتخب”، موضحا “تمثيل المنتخب الوطني هو حلم أي لاعب، وهذا ما دفعني إلى اتخاذ هذه الخطوة مع الاتحادية الجزائرية بشأن مستقبلي، وهذا هو السبب الرئيسي الذي دفعني بالخروج على سبيل الإعارة من اجل البحث عن دقائق لعب أكثر”.

وتعكس هذه التصريحات بوضوح التحديات التي يواجهها أمين شياخة في سعيه لتحقيق حلمه باللعب مع المنتخب الجزائري الذي تنتظره استحقاقات مهمة تتمثل في المشاركة في كأس أفريقيا مطلع ديسمبر المقبل وأيضا خوض كأس العالم التي يتجه لحسم بطاقتها خلال التصفيات الأفريقية الجارية.جدير بالذكر، أن أمين شياخة، كان قد شارك في مباراتين مع المنتخب الجزائري، قبل ان يغيب عن تربص المنتخب الوطني الجزائري لشهري يونيو وسبتمبر.

