صاحب أخلاق عالية ومستقبل زاهر.. الكرة الجزائرية تفقد بن حمودة

حادث أليم أودى بحياة لاعب اتحاد العاصمة

سيطرت حالة من الحزن والأسى على الشارع الرياضي الجزائري والعربي، بعد فقدان كرة القدم الجزائرية أحد نجومها الواعدين والمتألقين في الفترة الأخيرة، متوسط ميدان اتحاد العاصمة والمنتخب الوطني المحلي، بلال بن حمودة، الذي وافته المنية، خلال حادث سير أليم، تعرض له رفقة صديقه، حيث كانا في طريق عودتهما إلى منزليهما بمدينة حجوط بولاية تيبازة.

وكانت آخر مواجهة خاضها بن حمودة (24 عاما) يوم الخميس، في مباراة المنتخب الوطني المحلي أمام الكونغو الديمقراطية، وساهم في الفوز 3-0 بتسجيله الهدف الثاني من ضربة جزاء.

وعقب هذه المواجهة تحصل بن حمودة وزملاؤه في المنتخب الوطني، على يوم راحة من قبل المدرب مجيد بوقرة، قبل مواجهة السنغال يوم الاثنين المقبل، خلال الدورة الرباعية المقامة حاليا في الجزائر بمشاركة السنغال والنيجر والكونغو الديمقراطية استعدادا لكأس إفريقيا للاعبين للمحليين المقررة في جانفي 2023 في الجزائر.

الفقيد بلال بن حمودة استغل ذلك، من أجل التنقل إلى ذويه والمبيت رفقة والديه وإخوته، حيث اتصل بصديقه وتيت سيد أحمد، لنقله من مركز سيدي موسى لتحضير المنتخبات إلى غاية منزله، لكن شاءت الأقدار أن تنحرف سيارتهما عن الطريق السريع الرابط بين منطقتي دواودة وبوسماعيل بولاية تيبازة لتصطدم بعمود كهربائي وتحترق بالكامل، حيث ورغم محاولات بعض المواطنين إنقاذ الضحيتين، إلا أن ألسنة النيران كانت قوية ومنعتهم من الاقتراب من السيارة، في مشهد مروع.

ويصنف بن حمودة كأحد أبرز اللاعبين الموهوبين في البطولة الجزائرية مع فريق اتحاد العاصمة، وهو ما يفسر تواجده مع المنتخب الوطني المحلي، كما كان قريبا من المغادرة والاحتراف خلال هذه الصائفة بحسب بعض الأصداء الواردة من مقربيه.

وبدأ بن حمودة مسيرته في نادي مسقط رأسه اتحاد حجوط قبل الانتقال إلى اتحاد العاصمة، كما شارك مع المنتخب العسكري وكذلك منتخب أقل من 21 عاما في مباراتين، وسجل له هدفا وحدا، كما كان له مرور مع المنتخب الأولمبي عام 2018 في 8 مباريات، وسجل كذلك هدفا واحدا، ليصل منذ العام الماضي إلى المنتخب المحلي بقيادة مجيد بوقرة، الذي كان يثق فيه كثيرا.

وأشاد الكثير من الفاعلين في كرة القدم الجزائرية بخصال اللاعب بلال بن حمودة، حيث عبر لطفي عمروش، مساعد مدرب مولودية وهران، عن حزنه الكبير، بعد هذه “الفاجعة” التي ألمت بكرة القدم الجزائرية، قائلا: “حقيقة فاجعة كبيرة ألمت بنا، فبين شوطي مباراتنا مع مولودية الجزائر، أخبرونا أن بن حمودة قد توفي، إثر حادث مرور أليم”، مضيفا: “نسأل الله الغفران للاعب وأن يثبته. وصدقوني لقد تأثرنا كثيرا سواء كطاقم فني، أم كلاعبين لهذا الخبر المحزن، لكن هذا قضاء وقدر، وما علينا إلا أن نرضى بمشيئة الله”، وختم: “أنا أعرف بن حمودة كلاعب، لأنني دربت في صفوف اتحاد العاصمة. لقد كان صاحب أخلاق عالية، ومن المؤسف أن يغادرنا فجأة دون سابق إنذار”.

من جانبه، قال عبد الحق دباري لاعب نادي وفاق سطيف وزميل الفقيد في المنتخب المحلي: “والله لم أستوعب حتى الآن هذا الخبر، لا أصدق أن بلال بن حمودة رحل عنا”، وأضاف: “تخونني الكلمات في هذا الموقف الحزين الذي أصابنا، وألم بكرة القدم الجزائرية، لقد كان صديقي، ولعبنا معا للمنتخب الوطني ولم أر منه إلا الخير”. وختم دباري: “لقد كان لاعبا متميزا، وصاحب أخلاق عالية. رحمه الله وجعله من أهل الجنة”.

مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي:

تابعت بن حمودة.. ولا أجد الكلمات للتعبير عن حزني العميق

عبر مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، عن حزنه الشديد لوفاة بلال بن حمودة، معترفا بأنه تابع جيدا اللاعب وتطوره في اتحاد العاصمة منذ قدومه قبل أربع سنوات من الآن.

وقال بلماضي في تصريح للموقع الرسمي لـ”الفاف”: “خبر وفاة بن حمودة نزل علينا كالصاعقة، إنها صدمة كبيرة نقول الحمد لله دائما، نتمنى له المغفرة والرحمة والصبر لعائلته الكريمة، هذه فاجعة كبيرة بكل تأكيد.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأضاف: “لقد تأثرنا كثيرا لرحيل بن حمودة، لاعبا جيدا من الناحية الفنية ومن الناحية الإنسانية، وتابعت تطوره منذ أول سنة له مع الفريق الأول لاتحاد العاصمة”.

وواصل كلامه: “بدأ بن حمودة اللعب مع اتحاد العاصمة منذ 4 سنوات، أي منذ قدومي للمنتخب الوطني، وقد شاهدت تطوره عن كثب، حيث استطاع الالتحاق بالمنتخب الوطني المحلي، وأصبح لاعبا مهما في صفوفه”.

وختم: “لا أجد الكلمات للتعبير عن حزني العميق لهذه الفاجعة، نحن تحت الصدمة”.

بوقرة ينعي بن حمودة برسالة حزينة

قدم مدرب المنتخب الوطني مجيد بوقرة تعازيه الخالصة، بعد وفاة لاعبه بلال بن حمودة، معربا عن حزنه الشديد بعد هذه الفاجعة، في رسالة نشرها موقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”.

وقال بوقرة: في رسالته: “أشعر بحزن شديد بعدما علمت بوفاة بلال، ألمي أعمق والحداد الذي تعيشه عائلة بن حمودة يؤثر علي شخصيا، لقد فقدنا شابين في مقتبل العمر في هذا الحادث بلال وسيد أحمد”.

وأضاف: “لقد كان يوما حزينا علينا جميعا للمنتخب واللاعبين وعائلة كرة القدم الوطنية بأكملها، لكن بقلب مليء بالتواضع والاستسلام أمام مشيئة الله وقدره نرحب بهذا الفقدان القاسي”.

وتابع: “لقد كان بلال فتى رائعا ومنافسا وموهوبا إنه واحد من أولئك الرياضيين الذين تجعل صفاتهم الشخصية العمل سهلا. كما كان شخصا وطني أصيل يفتخر دائما بارتداء شعار الجزائر والدفاع عن الألوان الوطنية”.

وختم: “أنا حزين، تشرفت بمعرفتك يا بلال وفخور جدا باختياري لك.. سنفتقد لطفك وابتسامتك وروحك المرحة، إلى عائلتي بلال وسيد أحمد لا أستطيع تخيل مدى ألمكم وحزنكم ولا يسعني إلى أن أقدم لكم خالص التعازي وأؤكد لكم بأنني وكل زملاءه اللاعبين وكل أعضاء المنتخب نحزن عليه سنفتقد بلال كثيرا من قلبنا جميعا”.

هذه هي قرارات الرابطة المحترفة بعد وفاة بن حمودة

قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم، تأجيل مباراة وفاق سطيف واتحاد العاصمة، التي كانت مقررة أمس السبت، لحساب الجولة الـ34، والأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى. وجاء قرار التأجيل، عقب الفاجعة التي ألمت بكرة القدم الجزائرية، بوفاة اللاعب بلال بن حمودة، متوسط ميدان اتحاد العاصمة، إثر حادث مروري أليم.

كما أصدرت الرابطة المحترفة في هذا السياق، بيانا نعتت فيه لاعب “سوسطارة”، والمنتخب المحلي، الذي وافته المنية فجر الجمعة، إثر حادث مروري أليم.

وقالت الهيئة في بيان عبر موقعها الرسمي: “لاعب اتحاد العاصمة والمنتخب الوطني للمحليين، بلال بن حمودة، ينتقل إلى الرفيق الأعلى، إثر تعرضه لحادث سير خطير يوم الجمعة”. وأضاف: “في هذا الظرف المؤلم يتقدم رئيس الرابطة، عبد الكريم مدوار، وأعضاء المكتب التنفيذي، والأمين العام مراد بوسافور بأحر التعازي لأسرة الفقيد، ويؤكدون لها تعاطفهم ودعمهم المطلق”.

كما أعلنت الهيئة عن تنظيم دقيقة صمت، بكافة الملاعب التي ستحتضن مباريات الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى، ترحما على روح الفقيد.

تضامن مع أسرة بن حمودة من الهيئات والأندية الرياضية

قدمت العديد من الأندية الجزائرية والعربية خالص تعازيها لأسرة اللاعب ومحبيه، كما أعلن اتحاد العاصمة الحداد على وفاته وقام بتغيير صورة الصفحة الرسمية للفريق على فيسبوك للون الأسود.

كما قدمت وزارة الشباب والرياضة تعازيها الخالصة وكتبت على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”: “بمزيد من الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة بلال بن حمودة، لاعب المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم، طيب الله ثراه وأكرم مثواه”.

وقالت اللجنة الأولمبية الجزائرية: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقى رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، نبأ وفاة بلال بن حمودة، لاعب فريق اتحاد العاصمة والمنتخب الوطني المحلي”.

وقال الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “ببالغ الحزن والأسى تلقى الاتحاد الجزائري، والمنتخب الوطني المحلي، خبر وفاة اللاعب بلال بن حمودة، إثر حادث سير تعرض له ليلة الخميس.. الفقيد لاعب اتحاد العاصمة، كان متواجدا مع المنتخب المحلي الذي يخوض منافسة دورة الأمم الرباعية، حيث شارك في مباراة الأمس، وساهم في فوز الجزائر على الكونغو بثلاثية، بتوقيعه للهدف الثاني”، وأضاف: “على إثر هذه الفاجعة الأليمة، يتقدم رئيس الاتحاد الجزائري شرف الدين عمارة، والأمين العام منير دبيشي، والمدرب الوطني مجيد بوقرة، وكل أعضاء وأطقم المنتخب المحلي، بأصدق التعازي لعائلة الفقيد، راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته”.