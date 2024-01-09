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صاحب الـ 34 عاما.. غابرييل عطال رئيسا للحكومة الفرنسية

الشروق أونلاين
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صاحب الـ 34 عاما.. غابرييل عطال رئيسا للحكومة الفرنسية

عين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، وزير التربية غابرييل أتال رئيسا للوزراء خلفا لإليزابيث بورن التي قدمت استقالة حكومتها الإثنين.

ويصبح بذلك أتال في سن 34 عاما أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة، محطما الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس الذي عين رئيسا للوزراء في سن37 عاما في سنة 1984.

وسلمت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن الإثنين استقالة حكومتها التي قبلها الرئيس إيمانويل ماكرون وشكرها على أدائها “المثالي في خدمة الأمة”.

ولد غابرييل أتال في 16 مارس 1989 في كلامارت بضواحي باريس. لوالده المحامي إيف أتال ذو الأصول التونسية الذي صار لاحقا منتج أفلام. فيما كانت تعمل والدته ماري دي كوريس في شركة إنتاج.

وعُرف عن أتال شغفه بالسياسة في وقت مبكر جدًا، ومنذ سنوات دراسته الثانوية شن حملة ضد مبادرة الحكومة لتعديل قانون العمل آنذاك.

وأصبح  غابرييل عضوًا في الحزب الاشتراكي في عام 2006، وشارك في ترشيح سيغولين رويال لانتخابات 2007 الرئاسية، أثناء دراسته في معهد الدراسات السياسية في باريس، الذي حصل منه عام 2012 على درجة الماجستير في الشؤون العامة.

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