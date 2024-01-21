صادي: الحكم حرمنا من 3 ضربات جزاء أمام بوركينافاسو

قال رئيس”الفاف” وليد صادي، أن الحكم الذي أدار لقاء مباراة بوركينافاسو حرم “الخضر” من ثلاث ضربات جزاء.

وأضاف رئيس “الفاف” في تصريحات للتلفزيون العمومي: ” قمنا بمعاينة اللقاء، ووقفنا على حرماننا من 3 ضربات جزاء، كما أن حكم “الفار” كان ينادي الحكم الرئيسي في لقطات بوركينافاسو، ويتغاضى على لقطات المنتخب الوطني”.

وتابع: “اغتنمت فرصة تواجد الأمين العام لـ”الكاف” في مباراة موريتانيا وأنغولا، وقدمت له الشكوى، وقدت له الفيديو، وكان هناك تجاوبا حيث طلب من رئيس لجنة التحكيم إعادة تحليل المباراة”.

وختم صادي: “قدمنا مقتطفات من المباراة، وننتظر الرد من طرف لجنة التحكيم”.