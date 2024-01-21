-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

صادي: الحكم حرمنا من 3 ضربات جزاء أمام بوركينافاسو

عمر سلامي
  • 1220
  • 0
صادي: الحكم حرمنا من 3 ضربات جزاء أمام بوركينافاسو
أرشيف
وليد صادي

قال رئيس”الفاف” وليد صادي، أن الحكم الذي أدار لقاء مباراة بوركينافاسو حرم “الخضر” من ثلاث ضربات جزاء.

وأضاف رئيس “الفاف” في تصريحات للتلفزيون العمومي: ” قمنا بمعاينة اللقاء، ووقفنا على حرماننا من 3 ضربات جزاء، كما أن حكم “الفار” كان ينادي الحكم الرئيسي في لقطات بوركينافاسو، ويتغاضى على لقطات المنتخب الوطني”.

وتابع: “اغتنمت فرصة تواجد الأمين العام لـ”الكاف” في مباراة موريتانيا وأنغولا، وقدمت له الشكوى، وقدت له الفيديو، وكان هناك تجاوبا حيث طلب من رئيس لجنة التحكيم إعادة تحليل المباراة”.

وختم صادي: “قدمنا مقتطفات من المباراة، وننتظر الرد من طرف لجنة التحكيم”.

مقالات ذات صلة
مدافع مصر السابق: المدرب الركراكي أضعف عنصر في المنتخب المغربي

مدافع مصر السابق: المدرب الركراكي أضعف عنصر في المنتخب المغربي

شاشات عملاقة بالعاصمة لبث مباراة “الخضر” وبوركينافاسو

شاشات عملاقة بالعاصمة لبث مباراة “الخضر” وبوركينافاسو

أليو سيسي يتعافى ويعود

أليو سيسي يتعافى ويعود

بونجاح يخلف شعيبي

بونجاح يخلف شعيبي

الشُجاع عمروش يفضح لقجع و”الكاف” تُعاقبه

الشُجاع عمروش يفضح لقجع و”الكاف” تُعاقبه

السنيغال ثاني المنتخبات المتأهّلة

السنيغال ثاني المنتخبات المتأهّلة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد