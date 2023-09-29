صادي هو من أقنع غويري بتقديم موعد التحاقه بالخضر

اللاعب كان يفضّل تأخير الأمر إلى غاية مارس

أكدت مصادر موثوقة لـ”الشروق”، بأن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، هو من ساهم، بشكل مباشر، في تقديم موعد قدوم مهاجم رين الفرنسي، أمين غويري، للعب في صفوف الخضر بداية من تربص أكتوبر المقبل..

إذ وبحسب نفس المصدر، فإن اللاعب المذكور وبعد إتمام إجراءات تغيير جنسيته الرياضية، كان قد طلب من الناخب الوطني، جمال بلماضي، إرجاء توجيه الدعوة له إلى غاية شهر مارس 2024 أي بعد نهاية كأس أمم إفريقيا المقررة جانفي المقبل بساحل العاج، إلا أن بلماضي لم يكن موافقا على الأمر، خاصة بالنظر لحاجته الماسة لمهاجم جيّد خلال “الكان” وكذا تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ولهذا، كثّف وليد صادي اتصالاته مع زهير غويري، والد اللاعب، من أجل الضغط على ابنه لتقديم موعد التحاقه بـ”محاربي الصحراء”، وهو ما تم في الأخير بنجاح، ليقتنع مهاجم رين بضرورة التواجد ضمن حسابات الناخب الوطني بداية من اللقاءين الوديين أمام كل من جزر الرأس الأخضر ومصر على التوالي، وأسر صادي لمقربيه بأنه سيعمل على قدم وساق لإقناع الكثير من المواهب واللاعبين الشبان المتألقين في مختلف الدوريات الأوروبية، قبل نهاية السنة الجارية، ليكونوا تحت تصرف بلماضي.