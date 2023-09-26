ناصر سنجاق يتهم مدرب فرنسا ديديه ديشان بالضغط على غويري

من أجل دفعه إلى التراجع عن قرار اللعب للجزائر

اتهم المدرب الوطني السابق، ناصر سنجاق، مدرب منتخب فرنسا، ديديه ديشان، بالضغط على الدولي الجزائري، أمين غويري، من أجل دفعه للتراجع عن قرار اللعب للمنتخب الوطني الجزائري.

وقال ناصر سنجاق، في تصريحات نقلتها مصادر إعلامية فرنسية، إن مدرب “الديكة” يمارس ضغوطاته على النجم الجزائري الصاعد من وراء الستار، من خلال دفع نادي رين الذي يلعب له غويري من أجل إقناعه بإعادة النظر في قرار الدفاع عن منتخب أجداده.

وفي ذات الصدد، قال سنجاق: “أنا الذي أعمل وأعيش في فرنسا، واثق أن الضغط المفروض على غويري ليس صدفة، وأظن أن مدرب منتخب فرنسا، ديديه ديشان يقف وراء ذلك، حيث يكون اتصل بنادي رين وطلب منهم الضغط على اللاعب وإقناعه بالتراجع عن فكرة اللعب للجزائر” مضيفا ” إنه مدرب وعندما يريد ضم لاعب لديه طريقته واستراتيجيته الخاصة لجلبه لتشكيلة الديوك”.

إلى ذلك، يرى المدرب السابق لشبيبة القبائل أنه يعرف جيدا ما يحدث في مثل هذه الحالات، وكيفية ممارسة الضغوطات على اللاعبين ” أعرف جيدا الموسيقى، عندما يعجب ديشان بأي لاعب يستخدم كل الوسائل المتاحة لديه لإقناعه بالإنضمام لصفوف المنتخب الفرنسي” قال سنجاق.

وبالرغم من الضغط الكبير الذي يتعرض له المهاجم الجزائري الشاب في الآونة الأخيرة من طرف المدرب الفرنسي، أكد سنجاق أن هذا الأخير تأخر هذه المرة، معتبرا بأن غويري اتخذه قراره النهائي بارتداء قميص المنتخب الوطني: “أمين غويري يملك جواز سفره الجزائري، وعلى ما أعتقد فإن تحرك مدرب المنتخب الفرنسي جاء متأخرا هذه المرة” أوضح سنجاق.

إلى ذلك، فتح ناصر سنجاق النار على المسؤولين الفرنسيين وأكد أن هدفهم الوحيد من وراء جلب اللاعبين للمنتخب الفرنسي هو قطع الطريق أمامهم ومنعهم من اللعب لمنتخبات بلدانهم الأصلية، قائلا: “فرنسا تأخذ اللاعبين من البلدان الأخرى وبعدها تتخلى عنهم”.

في نفس السياق، انتقد سنجاق تعامل إدارة نادي رين مع هذه القضية وقال أنها أرادت مجاملة المدرب ديديه ديشان ” التصريحات الأخيرة للمدير الرياضي لنادي رين بأن غويري لم يخبره بشيء في هذا الموضوع غير بريئة.. أنا واثق أن هذا المسؤول يقف في صف بلده ويحاول مجاملة ديديه ديشان” أكد الناخب الوطني السابق.

من جهتها، نفت إدارة نادي رين كل الاتهامات التي وجهها لها ناصر سنجاق، كما نفت وجود أي اتصال ما بين ديديه ديشان واللاعب غويري.

وتأتي تصريحات ناصر سنجاق في سياق التهميش الذي يتعرض له أمين غويري من طرف ناديه رين، بعدما تحول من نجم الفريق إلى لاعب احتياطي دون سبب مقنع، وهذا منذ إعلان الناخب الوطني جمال بلماضي مطلع سبتمبر الجاري عن تغيير اللاعب لجنسيته الرياضية تحسبا للانضمام إلى تشكيلة “محاربي الصحراء” بداية من تربص شهر أكتوبر المقبل.