صادي يضرب موعدا لـ “أوليزا” في لندن منتصف فيفري

بعد اقتناع اللاعب بالدفاع عن ألوان المنتخب الجزائري

قالت مصادر موثوقة لـ “الشروق”، إن رئيس الاتحادالجزائري لكرة القدم، وليد صادي، برمج جلسة رياضية مع متوسط ميدان نادي كريستال بالاس الإنجليزي، ميشال اوليز، منتصف شهر فيفري القادم، أي بعد نهاية كأس أمم إفريقيا المقبلة التي ستحتضنها كوت ديفوار بداية من شهر جانفي، وذلك في العاصمة البريطانية “لندن”، وهو الموعد الذي برمجه المسؤول الأول على الكرة الجزائرية مع اللاعب أوليز عقب اقتناع الأخير بتمثيل الجزائر، وهي النقطة المهمة التي لعب عليها الاتحاد الجزائري للكرة وكان ينتظرها صادي وكذا المدرب جمال لماضي، علما أن ياسر لعروسي الذي تربطه علاقة وطيدة بأوليز ساهم بنسبة كبيرة في إقناعه بالدفاع عن ألوان المنتخب الجزائري.

وكان أوليز، الذي يلعب لكريستال بالاس الإنجليزي، متردّدا في بداية الأمر اختيار المنتخب الذي يمثل ألوانه وهو الذي بإمكانه اللاعب لمنتخبات إنجلترا، فرنسا، نيجيريا والجزائر، حيث نشرت عديد التقارير البريطانية، في وقت سابق أنباء عن أوليز، أكدت من خلالها أنه يفاضل بين تمثيل المنتخبات المذكورة، علما أنه لم يلعب لسوى المنتخبات الفرنسية السنية، خصوصا وأنه تألق بشكل ملفت في البطولة الإنجليزية قبل أن يصاب في نهاية شهر جوان الفارط.

وأضافت ذات المصادر، أن صادي وخلال سفرية لندن عقب “الكان” ستكون من أجل إنهاء الأمور الإدارية، فضلا عن الحديث مع اللاعب حول المشروع الخاص بالمنتخب الجزائري مستقبلا، علما أن بلوغ المونديال القادم سيكون له نسبة كبيرة بالتحاق اللاعب بالمنتخب الوطني، بعدما اقتنع اللاعب بتمثيل الجزائر على أن يكون حاضرا في تصفيات كأس العالم 2026، لحساب الجولة الثالثة المقررة داخل الديار أمام منتخب غينيا يوم 3 جوان، وكذا في العاصمة الأوغندية “كامبالا” أمام المنتخب المحلي في العاشر من الشهر ذاته، في إطار الجولة الرابعة.

جدير بذكره، أن أوليز كان قد تعرّض لإصابة خطيرة على مستوى الفخذ نهاية شهر جوان الماضي في مباراة منتخب فرنسا أمام النرويج، لحساب فئة أقل من 21 سنة خلال البطولة الأوروبية التي جرت مناصفة في رومانيا وجورجيا، أبعدته عن الميادين لقرابة ثلاثة أشهر، قبل أن يعود إلى المنافسة تدريجيا بداية من الموسم الكروي الحالي.