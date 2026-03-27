صايفي يبدأ مهامه مع المنتخب الأولمبي بِفوز

ح.م

استهلّ التقني رفيق صايفي مساء الجمعة، وظيفته مدربا للمنتخب الأولمبي الجزائري بِفوز.
وانتصر المنتخب الوطني صنف أقلّ من 23 سنة بِهدف لِصفر على نظيره من الكونغو الديموقراطية، في مباراة تحضيرية احتضن أطوارها ملعب “5 جويلية 1962”.


وسجّل هدف أولمبيي “الخضر” اللاعب مقران بن تومي في الدقيقة الـ 53، وهو متوسط ميدان، يبلغ من العمر 20 سنة، ويرتدي زي نادي لوهافر من القسم الأوّل الفرنسي، الذي أعاره هذا الموسم لِفريق أوباني إير بال من الدرجة الثالثة لِنفس البلد.


وسبق للاعب بن تومي (الصورة المدرجة أدناه) تمثيل ألوان منتخب فرنسا صنفَي أقلّ من 18 و19 سنة.
وبِنفس الملعب الإثنين المقبل على الساعة الخامسة مساءً، يلتقي المنتخبان الجزائري والكونغولي مجدّدا في مباراة ودّية ثانية وأخيرة.
ويستعدّ المنتخبان لِتصفيات بطولة إفريقيا فئة أقلّ من 23 سنة، التي يُفترض أن تنطلق في سبتمبر المقبل. علما أن البطولة القارّية مؤهّلة بِدورها لِأولمبياد مدينة لوس أنجلس الأمريكية في صيف 2028.

