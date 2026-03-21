صايفي يعلن عن قائمة اللاعبين تحسبا لوديتي الكونغو الديمقراطية

سيباشر المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة تربصا تحضيريا خلال التوقف الدولي من 23 إلى 31 مارس 2026 وذلك بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى.

ويدخل التربص في إطار استعداداته لتصفيات كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق شهر سبتمبر المقبل.

وتحسبا لهذا التربص الذي تتخلله وديتي الكونغو الديمقراطية، استدعى المدرب الوطني، رفيق صايفي، قائمة تضم 25 لاعبا.

وسيخوض المنتخب الأولمبي مبارتين وديتين أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بمركب 5 جويلية بالجزائر العاصمة، الأولى يوم 27 مارس على السادسة مساءً، والثانية يوم 30 مارس على الخامسة مساءً.