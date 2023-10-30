-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

صبري بوقدوم سفيرا للجزائر في الولايات المتحدة

الشروق أونلاين
  • 705
  • 0
صبري بوقدوم سفيرا للجزائر في الولايات المتحدة
أرشيف
صبري بوقدوم

وافقت الحكومة الأمريكية يوم الإثنين، على تعيين وزير الخارجية الأسبق صبري بوقدوم، سفيرا فوق العادة ومفوضا  للجزائر لدى الولايات المتحدة.

وشغل بوقدوم منصب وزير الخارجية الجزائرية بين عامي 2019 و2021. كما تقلد عدة مناصب في ذات الوزارة، وكان أيضا سفيرا للجزائر لدى البرتغال بين عامي 2005 و2009.

وولد السفير الجزائري الجديد لدى الولايات المتحدة، عام 1958 بقسنطينة. وهو أحد خرّيجي فرع الدبلوماسية بالمدرسة الوطنية للإدارة.

وإلى جانب اللغة العربية، يتقن صبري، الذي عمل ممثلا دائما للجزائر لدى الأمم المتحدة بين 2013 و2019، الفرنسية والإنجليزية والإسبانية البرتغالية.

مقالات ذات صلة
8 سنوات حبسا لموظفين متهمين بنشر وثائق مصنفة

8 سنوات حبسا لموظفين متهمين بنشر وثائق مصنفة

مسابقة “تحدّي الابتكار الإيكولوجي” الوطنية نوفمبر المقبل

مسابقة “تحدّي الابتكار الإيكولوجي” الوطنية نوفمبر المقبل

أوامر باقتناء تجهيزات رياضية لفائدة مدارس الوطن

أوامر باقتناء تجهيزات رياضية لفائدة مدارس الوطن

6 تأشيرات مسموح بها لأداء العمرة للجزائريين

6 تأشيرات مسموح بها لأداء العمرة للجزائريين

أسعار اللحوم

أسعار اللحوم

نبغ في علم الكهرباء وكان ينوي تفسير القرآن (الحلقة الثانية)

نبغ في علم الكهرباء وكان ينوي تفسير القرآن (الحلقة الثانية)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد