صبري بوقدوم سفيرا للجزائر في الولايات المتحدة

وافقت الحكومة الأمريكية يوم الإثنين، على تعيين وزير الخارجية الأسبق صبري بوقدوم، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى الولايات المتحدة.

وشغل بوقدوم منصب وزير الخارجية الجزائرية بين عامي 2019 و2021. كما تقلد عدة مناصب في ذات الوزارة، وكان أيضا سفيرا للجزائر لدى البرتغال بين عامي 2005 و2009.

وولد السفير الجزائري الجديد لدى الولايات المتحدة، عام 1958 بقسنطينة. وهو أحد خرّيجي فرع الدبلوماسية بالمدرسة الوطنية للإدارة.

وإلى جانب اللغة العربية، يتقن صبري، الذي عمل ممثلا دائما للجزائر لدى الأمم المتحدة بين 2013 و2019، الفرنسية والإنجليزية والإسبانية البرتغالية.