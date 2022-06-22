صدور الأعمال الشعرية غير الكاملة لسليمان جوادي

دار الوعي تختصر40 سنة من مسار رئيس بيت الشعر

صدرت شهر جوان الجاري الأعمال الشعرية غير الكاملة للشاعر الجزائري الكبير سليمان جوادي، عن دار الوعي للنشر والتوزيع بالعاصمة الجزائر، في 508 صفحة، وضمت هذه الأعمال 08 دواوين واكبت مسيرة الشاعر طيلة 40 سنة أو يزيد.

سليمان جوادي اسم لامع في دنيا الشعر الجزائري والعربي، استطاع أن يكرس اسمه كأحد أبرز أقطاب الشعرية الجزائرية المعاصرة، بدأ رحلته مع الشعر منذ مطلع السبيعينيات، ومازال إلى اليوم يشدو بالوطن، والحب، والبهجة.

ضمت الأعمال الشعرية غير الكاملة ثمانية دواوين، هي: يوميات متسكع محظوظ، أغاني الزمن الهادئ، ..ويأتي الربيع، ثلاثيات العشق الآخر، قصائد للحزن وأخرى للحزن أيضا، رصاصة لم يطلقها حمة لخضر، قال سليمان، لا شعر بعدك.

وقد أشرف على إخراج هذه الأعمال الأستاذ باسم بلام أستاذ الأدب العربي الحديث والمعاصر بجامعة محمد لمين دباغين سطيف 02، وكان قد سبق لهذا الباحث إصدار الأعمال الشعرية الكاملة محمد العيد آل خليفة في 2017م. وجاء العمل مفتتحا بتوطئة أضاءت عوالم جوادي الشعرية بشكل مركز، ثم تتابعت الدواوين بقصائدها التي تميزت بالضبط والإتقان، مع الاهتمام بجمال الإخراج والتصفيف، كل ذلك يفتح شهية القارئ المتذوق للشعر أن يلتهم المادة الشعرية الدسمة التي بين يديه ليحقق متعة القراءة، والانتشاء بالكلمة الشاعرة التي جعلت جوادي اسما لامعا، وكرسته رئيسا لبيت الشعر الجزائري.