صدور قانوني الأوسمة العسكرية الجديدة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 70)، قانونان يتضمنان إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي، وإحداث وسام الجيش الوطني الشعبي.

وحسب ما أوضحته وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي في وقت سابق أمام البرلمان، فإن نصي القانونين “يعكسان إرادة الدولة في ترسيخ ثقافة الاعتراف والتقدير لنساء ورجال الجيش الوطني الشعبي، تثمينا لتضحياتهم وجهودهم في حماية الوطن”.

حيث أشارت الوزيرة إلى أن “مضمون النصين يتماشى مع المعايير المعمول بها في جيوش العالم. ويعكس رغبة الدولة في تكريم من يجسّدون روح التضحية والفداء، في مواجهة التحديات المتزايدة، على غرار:

الإرهاب،

الكوارث الطبيعية،

والتهديدات السيبرانية”.

ممثلة الحكومة أكدت أن “هذه الأوسمة الجديدة، تهدف إلى ترقية قيم الولاء والانتماء. وتشجيع الكفاءات والابتكار، ورفع معنويات أفراد الجيش الوطني الشعبي”.

وتابعت جيلالي في ذات السياق أن “نص القانون الأول يهدف إلى إحداث مصفّين إضافيين لوسام الجيش الوطني الشعبي بالصفة المدنية على النحو الآتي:

المصف الأول: يُمنح بعنوان “الشارة الأولى” لفائدة كل من يؤدي 20 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية. ويتميّز بالكفاءة ونوعية الخدمة،

المصف الثاني: يُمنح بعنوان “الشارة الثانية” لفائدة من يؤدي 30 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية. ويتميّز بقِيَمه المهنية ووفائه.

أما فيما يخص نص القانون الثاني، فقد أشارت الوزيرة إلى أنه “يقترح استحداث 5 أوسمة عسكرية جديدة، تحمل معاني رمزية ومعنوية عالية، وهي: