صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 47)، القانون المتعلّق بالتعبئة العامة، مؤرخا في 19 جويلية 2019، بعد مصادقة البرلمان عليه.

ويقصد بالتعبئة العامة في مفهوم القانون:”مجموع التدابير الواجب اتخاذها، لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة، وأجهزة الدولة، والهيئات والمؤسسات الوطنية، والاقتصاد الوطني، من حالة السلم إلى حالة الحرب. ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي”.

ويقتضي ذلك حسب ما ينصّ عليه القانون “تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وتكييف الإنتاج الصناعي، مع احتياجات القوات المسلحة”.

وتهدف التعبئة العامة إلى “تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة، ورفع قدرات القوات المسلحة، عن طريق وضع كل الموارد البشرية المتوفرة والموارد الضرورية تحت تصرفها. للسماح لها بأداء مهامها في:

الدفاع عن وحدة البلاد،

وسلامتها الترابية،

وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف”.

وتقرّر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية، أو استقلالها، أو سلامة ترابها. أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها، أو عدوان يوشك أن يقع.