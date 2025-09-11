صدور مراسيم إنشاء هيئتين مكلفتين بتنظيم الاستيراد والتصدير 

إضافة إلى حل "ألجكس"

صدر في العدد 60 من الجريدة الرسمية الصادرة في 7 سبتمبر 2025، ثلاثة مراسيم تنفيذية تتضمن إنشاء هيئتين مكلفتين بتنظيم الاستيراد والتصدير، إضافة إلى حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”.

ووفقا للمرسوم رقم 25-233 المتضمن انشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد وتنظيمها وسيرها، فإن هذه الهيئة التي توضع تحت وصاية وزير التجارة الخارجية، تكلف بتنفيذ سياسة الدولة في مجال متابعة وتأطير الواردات.

وهي الهيئة التي تقوم بالمساهمة في اقتراح أي تدبير يهدف لتأطير الواردات من السلع والخدمات بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، وكذا استغلال قاعدة المعطيات المتعلقة باحتياجات السوق الوطنية، المتوفرة لدى القطاعات والهيئات المعنية من أجل تحديد احتياجات الاستيراد.

كما تزود الهيئة بمنصة رقمية لمتابعة عمليات الاستيراد ولمرافقة المستوردين، قصد تسهيل الحصول على التأشيرات والرخص اللازمة من القطاعات المعنية لإنجاز عملية الاستيراد.

أما المرسوم رقم 25-234 والمتضمن انشاء الهيئة الجزائرية للصادرات، فوفق النص تتولى الهيئة تنفيذ سياسة الدولة في مجال ترقية الصادرات، كما تشمل مهامها انشاء ممثليات لها خارج الوطن تدعى “دار الجزائر”، تحديد امكانات التصدير من السلع والخدمات بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، إضافة إلى جمع المعلومات والمعطيات التقنية والتجارية التي من شأنها استكشاف الأسواق الدولية.

فيما تضمن المرسوم الثالث رقم 25-235 حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها الى الهيئة الجزائرية للصادرات.