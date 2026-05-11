صغار “محاربي الصّحراء” يطيرون بِاتّجاه بلاد مراكش

شدّ وفد المنتخب الوطني الجزائري أشبال لِكرة القدم عصر الإثنين، الرحال جوا نحو بلاد مراكش.

وقاد الوفدَ حسان غولة العضو بِالمكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لِكرة القدم.

ويستعدّ صغار “محاربي الصحراء” لِخوض بطولة إفريقيا صنف أقل من 17 سنة، التي تنطلق هذا الأربعاء وتنتهي في الثاني من جوان المقبل.

ويلعب أشبال “الخضر” في فوج يضمّ فرق غانا وجنوب إفريقيا والسنيغال، وبعد إقامة ثلاث جولات يصعد رائد الترتيب ونائبه إلى الدور ربع النهائي.

واستدعى الناخب الوطني أمين غيموز 26 لاعبا، يوجد بينهم 15 زميلا لهم يرتدون أزياء أندية أوروبية. وقد أجروا تربّصا مغلقا بالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، انطلق الجمعة الماضية.

بقيت الإشارة، إلى أن “كان” صنف أقل من 17 سنة، يُجرى بِصيغة 16 منتخبا. وعند إسدال الستار، تنال الفرق العشرة الأولى في لائحة الترتيب العام، تذاكر خوض مونديال الأشبال المبرمج بِقطر في نوفمبر المقبل.