صفحات وهمية توقع الجزائريين في فخ الجوائز الكاذبة!

حماية المستهلك تحذر من انتشارها واستدراجها للضحايا

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، خاصة موقع “فيسبوك”، ارتفاعا كبيرا للصفحات المجهولة التي تعمل على استدراج ضحاياها باستعمال إعلانات مغرية عن مسابقات وجوائز مالية أو أجهزة إلكترونية باهظة الثمن، واستغلال المشتركين بالبطاقة الذهبية وزبائن بريد الجزائر لسرقة البيانات الشخصية واستدراج الضحايا إلى تحويلات مالية احتيالية، حيث تكرر تسجيل حالات كثيرة وقعوا ضحية النصب والاحتيال الإلكتروني وسلبهم مبالغ مالية معتبرة، وهو ما استدعى منظمات حماية المستهلك للتحذير من هذا الخطر الرقمي، والدعوة إلى رفع وعي المواطنين بضرورة التحقق من مصداقية الصفحات قبل التفاعل معها.

وحذرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه من الانتشار الكبير للصفحات الوهمية على موقع “فيسبوك”، التي باتت تستغل بعض المستخدمين للبطاقة الذهبية وزبائن بريد الجزائر، عبر نشر إعلانات مضللة عن مسابقات وجوائز مالية أو أجهزة إلكترونية باهظة الثمن.

وأكدت المنظمة، أن هذه الصفحات لا تمت بصلة إلى المؤسسات الرسمية أو الشركات المعروفة، بل تقف وراءها جهات مجهولة تستهدف سرقة بيانات المستخدمين الشخصية، أو استدراجهم إلى تحويل أموال مقابل وعود كاذبة، وهو ما حدث للعديد من الضحايا الذين تم سحب مبالغ مالية من حساباتهم بطرق احتيالية وانتحال صفة مؤسسة بريد الجزائر.

وأضافت أن بعض أصحاب هذه الصفحات يستعملون حسابات وهمية للتعليق والتفاعل مع المنشورات، في محاولة لإضفاء مصداقية زائفة وإقناع الضحايا بوجود فائزين حقيقيين.

وفي هذا السياق، شددت “أبوس” على ضرورة توخي الحذر والحيطة من قبل المواطنين وعدم مشاركة أي معلومات حساسة مثل الأرقام الهاتفية، عناوين البريد الإلكتروني أو حتى نسخ من الوثائق الشخصية للجهات المسؤولة ماعدا المؤسسة الرسمية، كما أوصت بضرورة التأكد من هوية الصفحات عبر العلامة الزرقاء أو الروابط الرسمية للمؤسسات والشركات.

كما أوضحت أن هذه الظاهرة ليست جديدة بعد انتشارها منذ فترة، خاصة مع استغلال المناسبات الوطنية أو الدينية للإيقاع بالمستهلكين، حيث تروج بعض الصفحات إلى جوائز “ضخمة” بمناسبة الأعياد أو الدخول المدرسي، وهو ما يتسبب في وقوع الكثيرين ضحية لها من دون تحقق من هوية تلك الصفحات.

ودعت المنظمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التبليغ الفوري عن أي صفحة مشبوهة، مؤكدة أن التبليغ الجماعي يساهم في الحد من خطر هذه الشبكات، ويمنع اتساع دائرة الضحايا، مع ضرورة تشديد الرقابة على مثل هذه الحسابات التي تهدد الثقة في البيئة الرقمية.