صفقات إفريقية بـ44 مليار دولار وصناعة السيارات ضمن الأجندة!

منتظرة في معرض التجارة البينيّة خلال سبتمبر... بوطالبي لـ"الشروق":

الجزائر تطمح إلى 10 مليار دولار.. والهند والصين وروسيا مهتمون

حضور رؤساء دول وأعضاء حكومات وأغنى رجل بإفريقيا أليكو دانغوتي

أكد المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير أن الجزائر مستعدة وجاهزة للتحول، بين 4 و10 سبتمبر المقبل، إلى قبلة الاقتصاد الإفريقي، وهي تحتضن أكبر معرض تجاري في القارة، بمشاركة أكثر من 2000 عارض واتفاقيات مرتقبة بـ44 مليار دولار، مع تنظيم جلسات حول قطاعات استراتيجية كصناعة السيارات بالقارة، حيث ستحضر الحدث أسماء وازنة، أبرزها رؤساء دول ووزراء مالية واقتصاد وتجارة وأغنى رجل أعمال في إفريقيا، النيجيري أليكو دانغوتي.

واعتبر رئيس المركز، أمين بوطالبي، في تصريحه لـ”الشروق”، أن معرض التجارة الإفريقي البيني (IATF 2025) الذي ستحتضنه الجزائر، يعد حدثا استثنائيا وغير مسبوق على مستوى القارة، موضّحًا أن الجزائر، التي انضمت إلى البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير في جويلية 2023، نجحت في نوفمبر من نفس السنة في كسب رهان استضافة هذا الموعد الاقتصادي الأكبر من نوعه في إفريقيا، والذي سيعرف مشاركة كبار الشخصيات ورجال الأعمال، من بينهم أغنى رجل أعمال إفريقي، النيجيري أليكو دانغوتي، إضافة إلى عدد من الرؤساء ووزراء التجارة والصناعة والمالية.

وأكد بوطالبي أن الحدث لن يكون مجرد معرض تقليدي، بل منصة متعددة الأبعاد، تشمل فعاليات اقتصادية وثقافية ورياضية، إلى جانب برامج لتحفيز المبتكرين ودعم الشركات الناشئة، كما ستتضمن التظاهرة جناح “كانكس” المخصص للدياسبورا الإفريقية والثقافة، مضيفا أن طموح البنك الإفريقي يتمثل في استقطاب 2000 عارض وتحقيق اتفاقيات تصل قيمتها إلى 44 مليار دولار، 70 بالمائة منها موجهة لتمويل الاستثمارات في الدول الإفريقية، وهي أكبر قيمة يتم تحقيقها في هذا الإطار، فيما يوزع الباقي بين التمويلات الذاتية واتفاقيات التجارة البينية.

وأشار إلى أن الجزائر تسعى لنيل 20 بالمائة من قيمة هذه الاتفاقيات، أي ما يعادل 10 مليارات دولار، موضحا أن الشركات الجزائرية أبدت اهتماما واسعا بالمشاركة في هذا الحدث لعرض سلعها وخدماتها، لافتا إلى أن الجزائر لطالما بنت علاقات سياسية متينة مع الدول الإفريقية، لكنها لم تستثمرها بالشكل الكافي في مجالات التبادل التجاري وخطط الأعمال، وهو ما تغير اليوم مع تبني رؤية جديدة تتجه بخطى ثابتة نحو العمق الإفريقي، لتعزيز التعاون وتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات.

وأضاف بوطالبي أن المعرض سيسمح بالتعريف بالمنتجات الجزائرية واستقطاب شراكات وتمويلات جديدة، مشيرا إلى أن كثيرا من زواره سيتعرفون على هذه المنتجات لأول مرة، كما سيوسع المعرض دائرة المعرفة الاقتصادية حول الجزائر ويعزز جاذبيتها الاستثمارية، ما يمنحها فرصة حقيقية لبناء اقتصاديات ناشئة ومتميزة.

وبين المتحدث أن جميع المشاريع التي ستعرض ستكون محل اهتمام البنوك والممولين الدوليين، وأن عملية اختيار العروض وتنظيم اللقاءات الثنائية ستمر بمراحل دقيقة، أهمها توفير المرافقة.

وذكر بأن المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير هو الممثل الحصري للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير في هذا الحدث، ويحمل الصفة الرسمية الوحيدة لمعرض التجارة البينية، حيث تمكن من ضمان مشاركات من دول مثل روسيا والأردن، واستقطاب عارضين من كازاخستان والهند والصين التي تولي اهتمامًا متزايدا بإفريقيا.

وأوضح أن المعرض، المقرر تنظيمه من 4 إلى 10 سبتمبر، سيشهد أكثر من ألف جلسة متخصصة تغطي مجالات مثل صناعة السيارات في إفريقيا، التجارة البينية، دور المرأة في بناء الاقتصاد، تمويل البنوك للاستثمارات والتجارة، إضافة إلى جلسات للتعريف بالأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، وورشات حول اللوجستيات والابتكار والحوكمة لتحقيق التنمية.

وختم بالتأكيد على أن الجزائر سخرت كل إمكاناتها لإنجاح المعرض، الذي يرتقب أن يشهد توقيع اتفاقات غير مسبوقة.