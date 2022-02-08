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اقتصاد

صناعة أول سفينة جزائرية لصيد التونة عام 2022

الشروق أونلاين
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صناعة أول سفينة جزائرية لصيد التونة عام 2022
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كشف وزير الصيد البحري هشام صلواتشي، الثلاثاء، أن أول سفينة لصيد التونة من صنع جزائري سترى النور خلال 2022.

وأكد الوزير خلال حصة ضيف الصباح بالإذاعة الأولى، إن هذه السفينة التي تعد الأولى من نوعها هي بطول 30 متر، وتدخل الخدمة هذا العام في إطار مشروع صناعة سفن الصيد بالجزائر.

مشروعان لصيانة وبناء سفن الصيد البحري بميناء القالة

وأقرّت الحكومة، منتصف شهر ديسمبر 2021، مشروعين استثماريين لصيانة وبناء سفن الصيد البحري بميناء القالة الجديد.

ونقلت الإذاعة الوطنية، أن القرار جاء بعد أن قامت لجنة وزارية مشتركة لقطاعات الداخلية والصيد والنقل والصناعة  بدراسة ومتابعة طلبات الراغبين في الاستثمار في مجال صيانة وبناء سفن الصيد البحري.

وكشف مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الطارف عمار زواوي العايش، عن توفر مساحتين عقاريتين على مستوى الميناء الجديد بالقالة تمّ وضعها أمام الراغبين في تطوير شعبة بناء وتصليح وصيانة السفن، كما يتم التحضير لخلق منطقة نشاط أخرى خارج الميناء ستكون مخصصة لتربية المائيات والتي ستفتح آفاقًا واعدة في الإنتاج السمكي ودعم السوق المحلية.

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