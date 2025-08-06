صناعة السيارات وقطع الغيار.. بيان هام من الوزارة الوصية

أعلنت وزارة الصناعة، الأربعاء، عن إطلاق حملة وطنية لتجنيد الكفاءات الجزائرية في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار، بهدف بناء صناعة ميكانيكية حقيقية.

وفي بيان لها، أكدت الوزارة أن الحملة تسعى لتجنيد الكفاءات الجزائرية داخل الوطن وخارجه، بهدف إنشاء المجلس الوطني للخبرات في مجال صناعة السيارات وتصنيع قطع الغيار.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه المبادرة تأتي في إطار مسار تشاركي انطلق بلقاءات تشاورية مع مختلف الفاعلين في القطاع، وأسفرت عن تشكيل فرق عمل متخصصة وصياغة مخرجات استراتيجية، أرست الأسس الفنية والتنظيمية الضرورية لتطوير صناعة وطنية تنافسية وتعزيز الإدماج الصناعي المحلي.

وفي هذه المرحلة، تسعى وزارة الصناعة إلى تعبئة الكفاءات الجزائرية من خبراء ومهندسين وتقنيين، داخل الوطن وخارجه، بهدف إنشاء المجلس الوطني للخبرات في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار، الذي سيتكفل بإعداد المرجع الوطني للإدماج الصناعي، كإطار مرجعي شامل يحدد الأسس الفنية والتنظيمية الضرورية لبناء منظومة صناعية فعالة ومتكاملة.

وسيساهم هذا المجلس، تحت إشراف وزارة الصناعة، في مرافقة المصنعين الوطنيين لتحقيق مستويات إدماج عالية، وضمان مطابقة المنتجات للمعايير الدولية، بما يعزز تموقع الصناعة الجزائرية ضمن سلاسل القيمة العالمية. يضيف البيان.

وفي هذا الإطار، خصصت وزارة الصناعة منصة رقمية لإيداع طلبات الترشح للمشاركة في هذه المبادرة عبر الرابط التالي:

https://www.industrie.gov.dz/plateforme-ami/ar/