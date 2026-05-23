صندوق “أفانبوس”.. بيان هام للمسجلين في المنصة الرقمية “سكني”   

أعلن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “أفانبوس” أن كافة المسجلين عبر المنصة الرقمية “سكني”يمكنهم الولوج إلى حساباتهم للاطلاع على نتائج عملية التقييم الأولي.

‎وأوضح الصندوق في بيان له، السبت، أن عملية تحميل الملفات المطلوبة إلكترونيًا للمترشحين المقبولين أوليًا، تكون خلال الفترة الممتدة من: 23 ماي الجاري إلى غاية 6 جوان المقبل.

كما نبه الصندوق إلى أن المترشحين غير المقبولين يمكنهم تقديم الطعون عبر المنصة الرقمية خلال نفس الفترة ما بين 23 ماي الجاري إلى 6 جوان المقبل.