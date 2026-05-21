صندوق التقاعد يطلق قروضا بنسب منخفضة وخدمات رقمية جديدة

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، عبد الحفيظ أدرار، اليوم الخميس، 21 ماي، أن الصندوق أتاح خدمة “المساعدة الاجتماعية في البيت” عن بُعد عبر تطبيق الهاتف المحمول “تقاعدي”، مما يمكّن المستفيدين من طلب التجهيزات وتحديد موعد لزيارة المساعد الاجتماعي.

ويوفر الصندوق على مستوى جميع الوكالات المحلية مساعدين اجتماعيين لاختيار المتقاعدين المستحقين للزيارة وفق معايير دقيقة.

وقد وصل عدد الزيارات المنزلية في سنة 2023 إلى أكثر من 32 ألف زيارة، و14 ألف زيارة في الثلاثي الأول من سنة 2024.

أما بخصوص الجالية بالخارج، فأوضح المسؤول لدى نزوله اليوم ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن أهم الخدمات تتمثل في “الانتساب الإرادي” للنظام الوطني للتقاعد، والذي يتيح للمغتربين الانضمام طواعية للنظام للحصول على تغطية اجتماعية متميزة تشمل التأمين عن المرض والأمومة، بالإضافة إلى الاستفادة من معاش التقاعد.

ويتم التسجيل عبر البوابة الرقمية المخصصة لذلك، وتشير الإحصائيات إلى تسجيل أكثر من ألف مواطن منتسب إرادياً، منهم أكثر من ستمائة مواطن يدفعون اشتراكاتهم بصفة منتظمة.

كما أفاد المسؤول انه وبهدف تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين، سيتم التوقيع على اتفاقية مع بنك عمومي لمنح قروض للمتقاعدين بنسب فوائد مخفضة، ويكفي للاستفادة منها التوجّه للبنك وتقديم شهادة دخل من الصندوق، مع توفر الاستفادة من التمويل الإسلامي.

كما أعلن المسؤول عن إبرام الصندوق الوطني للتقاعد اتفاقية مع مجمع الفندقة والسياحة والحمامات المعدنية (HTT) ستدخل حيز التنفيذ مع بداية شهر جوان المقبل.

أما فيما يخص الوضعية المالية للصندوق، فأكد المسؤول انها تشهد تحسناً ملحوظاً، لافتا ان الرقمنة ساهمت في تقليص تكاليف التسيير وتحسين فعالية الأداء. كما أن تمويل الصندوق لم يعد يعتمد فقط على الاشتراكات التقليدية، بل تم تنويع مصادره لتشمل مساهمات إضافية كبعض الرسوم الجمركية والضرائب المقررة ضمن قانون المالية لسنة 2024، إلى جانب تكثيف جهود محاربة الغش وتعزيز آليات الرقابة.