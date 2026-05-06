صندوق النقد الدولي: اقتصاد الجزائر مرشح لبلوغ 317 مليار دولار في 2026

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للجزائر إلى أكثر من 317 مليار دولار خلال سنة 2026، ما سيجعلها تتصدر اقتصادات المنطقة المغاربية وتحتل المرتبة الرابعة إفريقيا، وفق أحدث بيانات نشرها الصندوق.

وبحسب المعطيات ذاتها، يرتقب أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 317.17 مليار دولار في 2026، مقابل 285.72 مليار دولار في 2025، مع تسجيل نمو اقتصادي يقدر بـ3.8 بالمائة.

كما تشير التقديرات، وفق معيار تعادل القدرة الشرائية، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للجزائر سيبلغ 941.54 مليار دولار خلال السنة نفسها.

ويُعد معيار تعادل القدرة الشرائية (PPP) أداة تحليلية تقارن مستويات الأسعار بين الدول، حيث يأخذ بعين الاعتبار الفوارق في تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات، بما يسمح بتقييم أدق لحجم الاقتصادات وقدرتها الحقيقية على الإنتاج والاستهلاك بعيدًا عن تقلبات أسعار الصرف.

وفي هذا السياق، يختلف الناتج المحلي الإجمالي وفق هذا المعيار عن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي يعتمد على أسعار الصرف الرسمية، إذ يتم في حساب تعادل القدرة الشرائية تعديل القيم بما يعكس مستوى المعيشة الحقيقي داخل كل دولة.