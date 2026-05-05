الجزائر

صندوق كاسنوس يطلق خدمتين رقميتين جديدتين

ح. م
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

أطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، خدمتين رقميتين، “حمايتي 5.0″ و”حمايتي +” موجهة لفائدة الفلاحين.

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية نقلا عن المكلفة بخلية الإعلام بالمديرية العامة للصندوق، وفاء بلعبيدي، تمت برمجة حملة تحسيسية وطنية يوم الأحد الفارط على مستوى الوكالات عبر ربوع الوطن، متبوعة بخرجات ميدانية للتقرب من الفلاحين، بغية “التعريف بهاتين الخدمتين الرقميتين، وذلك في إطار جهود الصندوق الرامية إلى مرافقة الفلاح بالنظر لطبيعة نشاطه”.

وأضافت المسؤولة أن خدمة “حمايتي 5.0” تهدف إلى مرافقة الفلاح بحيث “تمنح له صيغة اشتراك مرنة تعتمد على أقساط مريحة، للاستفادة من حقوقه من التغطية الاجتماعية”، أما خدمة “حمايتي+” فتتمثل في “مرافقة الفلاح خلال مواسم جني ونقل وتسويق المحاصيل، للاستفادة من الأداءات العينية على غرار الاستفادة من بطاقة الشفاء”.

