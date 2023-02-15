صورة بطل مسلسل المؤسس عثمان بعد زلزال تركيا هل هي حقيقية؟

نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعمت أنه يُظهر الممثل التركي بوراك أوزجيفيت متأثراً بالزلزال في تركيا.

يظهر في الفيديو الممثّل التركي بوراك أوزجيفيت عليه آثار غبارٍ وهو يدلي بتصريحات لصحافية، ومن خلفه يمكن رؤية من يبدو أنهم رجال إنقاذ.

وقال الناشرون إنه يُظهر “وضع الممثل بسبب زلزال تركيا”.

وبوراك أوزجيفيت هو ممثل تركي مشهور في بلده ويحظى بمتابعة واسعة في العالم العربي كذلكـ وقد دعا عبر حساباته على مواقع التواصل إلى مساعدة المتضرّرين من الزلزال.

وحصد الفيديو أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة في هذه الصفحة وحدها، فيما يواجه مئات آلاف المشرّدين الجوع والبرد في تركيا وسوريا بسبب الزلزال المدمّر الذي تتجاوز حصيلة ضحاياه 35 ألف قتيل.

حقيقة الفيديو

لكن الفيديو ليس لمشهدٍ حقيقي بل مجرد لقطة من مسلسل.

فقد أشار مستخدمون في خانة التعليقات إلى أن المقطع مأخوذ من مسلسل يدعى “حبّ أعمى”.

وبالفعل، يرشد البحث إلى المشهد نفسه ضمن الحلقة الأولى للمسلسل التركي “Kara sevda” المنشورة بتاريخ 14 أكتوبر 2015.

المصدر: فرانس برس