صورة تجمع توم كروز بأول لاجئة سورية تقود طائرة تصنع الحدث
صنعت صورة تجمع بين الممثل الأمريكي الشهير توم كروز، ومايا غزال، أول لاجئة سورية تقود طائرة الحدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وانتشرت الصورة بشكل لافت عبر مختلف الصفحات والمواقع بعدما احتفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بقيادة طائرة على متنها توم كروز، من قبل الطيارة السورية مايا غزال التي لجأت إلى بريطانيا في 2015.
نجاح بلا حدود..
أول كابتن طيارة سورية في المنافي مايا غزال وهي لاجئة في بريطانيا وسفيرة الامم المتحدة للنوايا الحسنة في صورة مع الممثل الامريكي توم كروز، تحلم مايا ان تهبط بطائرتها قريبا في سوريا الحرة.
الحرية تصنع المعجزات .@GhazalMia pic.twitter.com/X9f5CZPD8t
— Siba Madwar صِبا مدور (@madwar_siba) July 10, 2022
“يجب أن يفتخر #توم_كروز لأنه يقف بجانبها”.. أحد التعليقات على صورة تجمع توم كروز الممثل الشهير، و #مايا_غزال أول لاجئة سورية تحصل على رخصة الطيران، نشرتها المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وكانت رسالة غزال: “السماء للجميع”.#أورينت pic.twitter.com/wlVHvewp61
— Orient أورينت (@OrientNews) July 10, 2022
ونشرت المفوضية على حسابها على تويتر صورة تجمع غزال وكروز، على هامش سباق الجائزة الكبرى للفورميلا 1، لافتة إلى أنها أول سورية لاجئة تصبح طيارة، وكانت رسالتها “السماء للجميع”.
A high-flying, groundbreaking, trailblazing maverick of a pilot… and @TomCruise ✨
The first female Syrian refugee pilot @GhazalMia caught up with the #TopGun star after she was invited to @SilverstoneUK by @MercedesAMGF1.
Her message: the sky is for everyone. pic.twitter.com/5lWisj3k4Q
— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) July 9, 2022
من جانبها نشرت غزال صورة أخرى لها بجانب سيارة لويس هاميلتون، وشكرت فريق مرسيديس على الدعوة.
في عام 2015، اضطرت مايا غزال لمغادرة دمشق لتبدأ حياة جديدة في المملكة المتحدة، حيث درست هندسة الطيران في جامعة برونيل، وفي عام 2020 حصلت على رخصة القيادة، لتصبح أول طيارة من بين اللاجئات السوريات.
منظمة الأمم المتحدة للاجئين تنشر صورة تجمع كلاً من الشابة السورية “مايا غزال ” مع الممثل العالمي “توم كروز”
وتعلق: مايا غزال كانت أول لاجئة تصبح طيارة رسالتها :السماء للجميع@UNHCR_Arabic
من رحـم المعاناة يولد الأبطال….لا تيأس مهما عصفت بك الحياة ❤🌸 pic.twitter.com/H1fvtgVsMk
— Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) July 11, 2022
تم اختيارها لتصبح سفيرة للنوايا الحسنة من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وحصلت على “جائزة إرث الأميرة ديانا”، حسب العربية نت.
قالت في مقابلة مع مجلة “فوغ” البريطانية في جوان 2021 بأنها ترغب في الحصول على رخصة تجاريةلتتمكن في يم من الأيام من الهبوط بالطائرة في سوريا.