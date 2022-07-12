صورة تجمع توم كروز بأول لاجئة سورية تقود طائرة تصنع الحدث

صنعت صورة تجمع بين الممثل الأمريكي الشهير توم كروز، ومايا غزال، أول لاجئة سورية تقود طائرة الحدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وانتشرت الصورة بشكل لافت عبر مختلف الصفحات والمواقع بعدما احتفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بقيادة طائرة على متنها توم كروز، من قبل الطيارة السورية مايا غزال التي لجأت إلى بريطانيا في 2015.

ونشرت المفوضية على حسابها على تويتر صورة تجمع غزال وكروز، على هامش سباق الجائزة الكبرى للفورميلا 1، لافتة إلى أنها أول سورية لاجئة تصبح طيارة، وكانت رسالتها “السماء للجميع”.

من جانبها نشرت غزال صورة أخرى لها بجانب سيارة لويس هاميلتون، وشكرت فريق مرسيديس على الدعوة.



في عام 2015، اضطرت مايا غزال لمغادرة دمشق لتبدأ حياة جديدة في المملكة المتحدة، حيث درست هندسة الطيران في جامعة برونيل، وفي عام 2020 حصلت على رخصة القيادة، لتصبح أول طيارة من بين اللاجئات السوريات.

تم اختيارها لتصبح سفيرة للنوايا الحسنة من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وحصلت على “جائزة إرث الأميرة ديانا”، حسب العربية نت.

قالت في مقابلة مع مجلة “فوغ” البريطانية في جوان 2021 بأنها ترغب في الحصول على رخصة تجاريةلتتمكن في يم من الأيام من الهبوط بالطائرة في سوريا.