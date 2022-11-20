صورة غير مسبوقة تجمع مجاهدات جزائريات من مختلف الولايات

نشر مجلس الأمة الجزائري عبر حسابه الرسمي على فيسبوك صورة تجمع مجاهدات الثورة التحريرية من كل ولايات الوطن.

وجاء في التدوينة المرفقة أن رئيس مجلس الأمة السيد صالح قوجيل استقبل، السبت، أزيد من 50 مجاهدة من مختلف نواحي الوطن، بعد مشاركتهن في أشغال الملتقى الوطني حول شهيدات الثورة التحريرية.

وجاء في بيان لمجلس الأمة أن المجاهدات عرضن على قوجيل لائحة تضمنت العرفان بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية، لملف الذاكرة، حيث نوهن بالبعد الجديد والزخم غير المسبوق الذي أخذته ذاكرة الأمة بعد تولي الرئيس تبون مقاليد تسيير البلاد”.

كما أكدن أن ملف الذاكرة أصبح “يحظى بشرف متابعته وكريم رعايته مثلما تجلى ذلك في العديد من المحطات والملموس من خلال قراراته التاريخية في هذا الشأن، بدء باسترجاع رفات عدد من قادة المقاومة الشعبية، وصولا إلى دستور الفاتح نوفمبر، مرورا بتكريس الثامن من ماي يوما للذاكرة، ناهيك عن إطلاق قناة تلفزيونية تعنى بذلك.

وشددت اللائحة على أن كل هذه الخطوات “تؤكد السعي الدؤوب للسيد رئيس الجمهورية من أجل صون ذاكرة الأمة وتلقينها للأجيال كي لا يطويها النسيان”.

وأكدت المجاهدات أن هذه “الخطوات النوفمبرية تعلي شأن البلاد قدما”، حيث أكدن “الوقوف التام والانخراط الكامل خلفها, والبقاء على العهد, مهتدين ببيان أول نوفمبر 1954 ووصية إخواننا الشهداء مرجعية وسبيلا”.

في ذات السياق، أعربت المجاهدات عن “عظيم ارتياحهن للحركية والديناميكية التي تشهدها الجزائر الجديدة على الصعيدين الداخلي كما الخارجي, والتي تميزها الجدية والاحترافية وأضحت بذلك تبعث الشموخ والأنفة والاعتزاز”.

وبشأن الملتقى الوطني حول الشهيدة شايب دزاير, والذي جرى تحت شعار “من جيل إلى جيل, دور المرأة في ثورة التحرير وبناء الوطن”, استذكرت المجاهدات ملاحم وتضحيات المرأة الجزائرية المكافحة إلى جانب أخيها الرجل وذودها عن حرمة التراب الوطني ضد أعداء الوطن.