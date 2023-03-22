صورها أثارت جدلا.. لماذا بكت شاكيرا في نيويورك؟

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، بصور النجمة الكولومبية شاكيرا وهي تبكي دون ذكر السبب، ورجح الكثيرون بأنها تحن لزوجها السابق قلب دفاع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه الذي انفصلت عنه بسبب خيانته لها.

وقال نشطاء إن شاكيرا كانت مع ولديها في جولة بولاية نيويورك حينما داهمتها موجة بكاء في محل حلويات، وبسرعة البرق التقطت صورها عدسات الكاميرات.

وعقب انتشار الصور عبر الشبكات وكثرة التحليلات كشفت صحيفة ماركة الإسبانية نقلا عن مقربين من الفنانة، أن أسباب بكائها كان إما الإجهاد أو عواقب ضغوط الشهرة، أو توتر بسبب الوضع الحالي الذي تمر به.

يذكر أن المغنية وبالرغم من حالتها النفسية السيئة بسبب المشاكل التي رافقت طلاقها، ظهرت في نيويورك في برنامج “The Tonight Show with Jimmy Fallon” وكان أداؤها مع Bizarrap هو الأكثر مشاهدة حيث حققت 10 مليون في ظرف وجيز.

وشاكيرا البالغة من العمر 46 عاما؛ مغنية كولومبية من أصول لبنانية، ولدت ونشأت في بارانكيا، تشتهر بتعدد مواهبها، وتلقب بملكة الموسيقى اللاتينية.

انفصلت عن بيكيه 35 عاماً في جوان 2022 بعد نحو 12 سنة من الارتباط، إذ تعارفا في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

وجاء تأكيد الانفصال، بعدما ضجت وسائل الإعلام العالمية بأخبار عن خيانة بيكيه لشريكته مع طالبة شقراء في العشرينات من عمرها.

وللثنائي طفلان هما ميلان المولود في 22 جانفي 2013، وساشا المولود في 29 جانفي 2015.