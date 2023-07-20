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جواهر

صور مسربة لزوجة ولي العهد الأردني بلباس البحر تثير الجدل.. هل هي حقيقية؟

جواهر الشروق
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صور مسربة لزوجة ولي العهد الأردني بلباس البحر تثير الجدل.. هل هي حقيقية؟
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الأمير حسين والأميرة رجوة

أثارت صور مسربة للأميرة رجوة آل سيف زوجة ولي العهد الأردني، وهي ترتدي ملابس البحر، جدلا واسعا عبر الشبكات وانتقادات لاذعة للعائلة الملكية.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية، فإن صور الأمير الحسين بن عبد الله وزوجته التي أشعلت مواقع التواصل تم التقاطها أثناء قضائهما إجازة شهر العسل على أحد الشواطئ الفرنسية أو بالمسكيك.

تظهر الأميرة رجوة مرتدية “بيكيني” باللون البنفسجي، وزوجها جالس بالقرب منها، ما دفع الكثيرين للتساؤل أين الاحتشام الذي أظهرته في حفل زفافها وأين غيرة الرجل العربي على زوجته وكيف يعرضها كالسلعة في الشواطئ الغربية؟

وطالت الانتقادات اللاذعة العائلة الملكية الأردنية بأكملها لكن نشطاء أعربوا عن انزعاجهم من انتهاك خصوصية الزوجين بتصويرهما دون إذنهما والتشهير بهما، خاصة وأنهما يقضيان إجازة شهر العسل، مطالبين برفع قضية ضد الموقع الإسباني الذي سرب الصور.

في ذات السياق كشفت تقارير أخرى أن صور زوجة ولي العهد الأردني مزيفة والهدف منها الترند، أما الحقيقية فتظهر من خلالها الأميرة الشابة وهي تستمتع بوقتها رفقة الأمير حسين، مرتدية قميصا باللون الأبيض، وشورت باللون الأزرق.

يذكر أن حفل زفاف ولي العهد الأردني على رجوة آل سيف أُقيم يوم 1 جوان 2023 بحضور عدد من قادة الدول والشخصيات البارزة في العاصمة الأردنية، عمّان.

وتعرف الأمير الشاب على خطيبته السعودية من خلال إحدى زميلاته في المدرسة التي عرفته عليها قبل سنتين.

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